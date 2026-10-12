Doanh nhân với sứ mệnh đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế

Dấu ấn doanh nhân qua những thương hiệu lớn

Một thương hiệu lớn không thể hình thành chỉ bằng những chiến dịch quảng bá hay tốc độ tăng trưởng trong ngắn hạn. Đằng sau vị thế trên thị trường là quá trình đầu tư bền bỉ, xây dựng năng lực sản xuất, phát triển công nghệ và tạo dựng niềm tin với khách hàng. Với doanh nhân, thách thức không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận mà còn phải đưa doanh nghiệp vượt qua biến động và duy trì sức cạnh tranh trong dài hạn.

Vinamilk là ví dụ tiêu biểu về doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Từ những nhà máy tiếp quản thời kỳ đầu, doanh nghiệp từng bước hiện đại hóa sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, mở rộng hệ thống phân phối và đưa sản phẩm ra nhiều thị trường quốc tế.

Muốn vươn xa, doanh nghiệp phải tạo ra giá trị khác biệt

Trong lĩnh vực công nghệ, FPT phát triển từ gia công phần mềm sang cung cấp giải pháp công nghệ, đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và bán dẫn. Hướng đi này cho thấy doanh nghiệp Việt đang tìm cách chuyển từ cạnh tranh bằng chi phí sang tạo ra giá trị gia tăng cao hơn thông qua tri thức và công nghệ.

Viettel cũng mở rộng từ viễn thông sang công nghệ số, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao. Năm 2025, tập đoàn đạt doanh thu hợp nhất 220.400 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm trước.

Ở lĩnh vực công nghiệp nặng, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 158.332 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 15.515 tỷ đồng trong năm 2025. Với thép là lĩnh vực cốt lõi, doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển các dòng thép chất lượng cao, góp phần nâng năng lực sản xuất công nghiệp trong nước.

Việt Nam có những lợi thế riêng để doanh nghiệp vươn ra toàn cầu mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào chi phí thấp.

Trong khi đó, THACO mở rộng từ sản xuất, lắp ráp ô tô sang cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp và logistics. Masan tập trung vào thực phẩm, hàng tiêu dùng và bán lẻ, kết nối sản xuất với hệ thống phân phối. Những mô hình này cho thấy doanh nghiệp Việt đang đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, đồng thời tìm kiếm lợi thế từ khả năng tổ chức sản xuất và tiếp cận thị trường.

Dù khác nhau về ngành nghề, các doanh nghiệp đều cho thấy vai trò của chiến lược phát triển và khả năng thích ứng. Tuy nhiên, để vươn xa hơn, bài toán không chỉ là tăng quy mô mà còn phải làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Muốn vươn xa, doanh nghiệp phải tạo ra giá trị khác biệt

Nhìn từ sự phát triển của những thương hiệu lớn, bài toán đặt ra với doanh nghiệp Việt không đơn thuần là mở rộng quy mô mà còn phải xác định lợi thế riêng để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Có thể khẳng định, Việt Nam có những lợi thế riêng để doanh nghiệp vươn ra toàn cầu mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào chi phí thấp. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần khai thác các nguồn lực về tri thức, tài sản, kỹ năng và quy trình kinh doanh để tạo ra lợi thế cạnh tranh khó bị sao chép.

Tại lễ Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, 40 năm Đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Cả nước hiện có gần 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp hơn 60% GDP, khoảng 55% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho khoảng 17,6 triệu lao động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,01%, riêng quý III tăng 9,95% so với cùng kỳ. Những kết quả này có đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Tuy nhiên Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những nút thắt cần khắc phục. Đó là, khu vực doanh nghiệp vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Số doanh nghiệp lớn còn hạn chế, năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chưa đồng đều. Liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và với khu vực FDI còn chưa chặt chẽ. Nhiều doanh nghiệp chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khó khăn về vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ và nhân lực chất lượng cao vẫn là những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ…

Tại diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI cho hay, nhu cầu lớn nhất của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm một thủ tục đơn lẻ, mà là tính ổn định, nhất quán và khả năng dự báo của môi trường pháp lý. Sự thiếu đồng bộ giữa các văn bản hay những quy trình chờ đợi kéo dài đều gây ra lãng phí nghiêm trọng về chi phí, thời gian và làm mất đi cơ hội trên thị trường.

Đứng trước mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, Chủ tịch VCCI nhận định đây vừa là thách thức lớn vừa là sân chơi rộng mở cho các doanh nghiệp có thực lực và quyết tâm. Khi sự kiến tạo của Chính phủ đi vào chiều sâu và tinh thần tiên phong của doanh nhân được phát huy tối đa, các mục tiêu phát triển kinh tế cao sẽ có được nền tảng vững chắc để hiện thực hóa.

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho rằng, yêu cầu đầu tiên là phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Nền kinh tế cần thay đổi chiến lược xuất khẩu theo hướng tập trung vào giá trị gia tăng thay vì chạy theo số lượng. Trong đó đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là nền tảng trung tâm để nâng cao năng suất lao động. Đây sẽ là lực lượng sản xuất mới giúp tái cơ cấu nền kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ tôn vinh những thành quả đã đạt được mà còn đặt ra yêu cầu cho chặng đường phía trước. Khi doanh nghiệp không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ công nghệ và tạo ra giá trị bền vững. Đó cũng là nền tảng để thương hiệu Việt vươn xa và đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế.