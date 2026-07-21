Tóm tắt

VOV.VN - Không có nhà lồng hay biển hiệu, "chợ" tầm vông ven kênh Bến Xã, vùng Bảy Núi (An Giang) vẫn tấp nập giao thương suốt nhiều năm. Mỗi tháng, hàng chục nghìn cây tầm vông được tiêu thụ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động vùng biên.