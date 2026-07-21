Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Không có nhà lồng hay biển hiệu, "chợ" tầm vông ven kênh Bến Xã, vùng Bảy Núi (An Giang) vẫn tấp nập giao thương suốt nhiều năm. Mỗi tháng, hàng chục nghìn cây tầm vông được tiêu thụ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động vùng biên.
Tags hiển thị
phiên chợ tầm vông, An Giang, Bảy Núi, chợ vùng biên
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok21-7.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok21-7.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN (tổng hợp)
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật