Đối thoại tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu

Sáng 25/9, Cục Hải quan Lào Cai tổ chức Hội nghị đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp đang tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK) trên địa bàn, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong thông quan hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng thương mại những tháng cuối năm.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có 9 cửa khẩu, lối mở được cấp phép thực hiện xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất hàng hóa, với 422 doanh nghiệp tham gia (tăng 22 doanh nghiệp so với năm 2018).

Đại diện Hải quan Lào Cai ký thỏa thuận bảo đảm thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là quặng sắt, giày dép, bánh kẹo, thủy hải sản, trái cây và nông sản khác… Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là thiết bị máy móc, phân bón, hóa chất, than cốc… Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) đạt 1.391 tỷ USD, bằng 84% so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.493 tỷ đồng, vượt 4,4% so với cùng kỳ.

Mặc dù tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng thực tế vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc đó là địa điểm thông quan không ổn định, công tác kiểm tra, giám sát hàng hóa tái xuất còn chậm; có thời điểm còn bị ùn ứ hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành…

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị về những vấn đề đang vướng mắc cần được tháo gỡ, như ngành chức năng cần thống nhất các văn bản, thủ tục, hạn chế chồng chéo gây khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp; chính sách quản lý thuế, trị giá hải quan, kiểm tra chuyên ngành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được hưởng phí hạ tầng khu cửa khẩu thấp hơn 30.000 đồng/tấn hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp khi hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn...

Lãnh đạo Cục Hải quan và các doanh nghiệp đã cùng trao đổi, làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến hoạt động XNK, tạm nhập, tái xuất trên địa bàn tỉnh như: xuất xứ, nguồn gốc các mặt hàng tạm nhập, tái xuất; công tác kiểm định chất lượng hàng hóa, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp khi hàng hóa không xuất được ngay…

Lãnh đạo Cục Hải quan Lào Cai và các ngành chức năng của tỉnh cũng cam kết khắc phục ngay những khó khăn, vướng mắc theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp./.