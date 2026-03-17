Đồng Nai làm đầu mối thực hiện thủ tục dự án cải tạo QL51

Thứ Ba, 18:48, 17/03/2026
VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ (giai đoạn 2) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, trong văn bản số 1726 UBND TP.HCM gửi UBND tỉnh Đồng Nai, xét đề nghị của liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 và Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (liên danh CC1-BVEC), báo cáo của các đơn vị và các quy định liên quan, UBND TP.HCM thống nhất việc UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền, phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai các thủ tục tiếp theo để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 51 (giai đoạn 2) theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Trước đó chủ đầu tư đã tổ chức sửa chữa các đoạn trên QL51
Trước đó chủ đầu tư đã tổ chức sửa chữa các đoạn trên QL51

Thêm vào đó, UBND TP.HCM cũng đề nghị trong quá trình nghiên cứu, nhà đầu tư tiếp tục rà soát, làm rõ nội dung có hoặc không có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia dự án, làm cơ sở báo cáo HĐND cấp tỉnh trước khi thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời trước khi xem xét, quyết định giao nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến để UBND TP.HCM thực hiện điều chỉnh Quyết định số 2829 ngày 19/11/2025 của UBND TP.HCM, làm cơ sở xem xét, quyết định việc giao nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định.

UBND TP.HCM sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ dự án đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn TP.HCM, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Từ hôm nay, TP.HCM tổ chức lại làn xe trên QL51 đoạn qua địa bàn

VOV.VN - Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, bắt đầu từ hôm nay, việc tổ chức phân làn trên Quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn) sẽ được áp dụng. Trước đó, việc đồng bộ lại hệ thống camera tại các nút giao, tích hợp lại theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã thay đổi.

VOV.VN - Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, bắt đầu từ hôm nay, việc tổ chức phân làn trên Quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn) sẽ được áp dụng. Trước đó, việc đồng bộ lại hệ thống camera tại các nút giao, tích hợp lại theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã thay đổi.

Vì sao chưa được tháo dỡ các trạm thu phí trên QL51 đi Vũng Tàu?

VOV.VN - Bộ GTVT vừa có văn bản phản hồi kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tháo dỡ trạm thu phí trên QL51 sau khi đã dừng thu phí.

VOV.VN - Bộ GTVT vừa có văn bản phản hồi kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tháo dỡ trạm thu phí trên QL51 sau khi đã dừng thu phí.

Mưa lớn kèm gió mạnh kéo dài khiến hàng loạt cây xanh bị ngã trên QL51

VOV.VN - Chiều 2/7, cơn mưa nặng hạt kèm gió lốc thổi qua địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm hàng hoạt cây xanh trên QL51 bị đổ ngã, nhiều nhà dân bị tốc mái.

VOV.VN - Chiều 2/7, cơn mưa nặng hạt kèm gió lốc thổi qua địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm hàng hoạt cây xanh trên QL51 bị đổ ngã, nhiều nhà dân bị tốc mái.

