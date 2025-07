Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án gần 2.000 tỷ đồng

Đến công trường xây dựng Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định hiện nay, chúng tôi chứng kiến các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực huy động nhân lực, thiết bị khẩn trương thi công, nhưng nhiều vị trí chưa được bàn giao mặt bằng hoặc mới nhận mặt bằng nên vẫn còn tình trạng thi công không liên tục. Nhiều hộ dân trong vùng dự án rất bức xúc vì việc thi công chậm gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Ông Võ Văn Điều, người dân ấp 3B, phường Đạo Thạnh, chia sẻ: "Công trình làm gần 2 năm rồi, từ đây xuống dưới kia chỗ nào cũng thi công lem nhem, đặt cống rồi để vậy. Trời mưa mình đâu có đi được đâu, mưa phải đi lòng vòng xa lắm, trời nắng thì đi được, mưa xuống sình lầy lắm. Ở đây giải tỏa xong hết rồi, dân bàn giao mặt bằng hết rồi nên mong dự án xong sớm để có lộ đi chứ trời mưa muốn khóc luôn".

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định thi công tiến độ chậm do gặp nhiều khó khăn

Ở nhiều vị trí thi công dở dang ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp (đơn vị chủ đầu tư), Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính hơn 726 tỷ đồng. Dự án có 5 gói thầu xây lắp, đã triển khai thi công nhiều hạng mục. Hiện nay, dự án đã triển khai thi công 2 gói thầu xây lắp đầu tuyến với tổng giá trị gần 525 tỷ đồng. Do mặt bằng thi công chưa được bàn giao đầy đủ nên tiến độ gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 1 đến nay chỉ đạt 63% giá trị; gói thầu phân đoạn 2 đạt 61,43% giá trị. Dự án gặp rất nhiều khó khăn về mặt bằng thi công và điều kiện thi công.

Thời gian qua, các nhà thầu đã tập trung đầy đủ máy móc, vật tư, thiết bị, nhưng do mặt bằng thi công chưa đầy đủ và không liên tục, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các gói thầu xây lắp đang triển khai. Do thi công kiểu "xôi đỗ" nên trên công trường còn ngổn ngang, nhiều vị trí giao thông bị chia cắt do đào bới đất.

Ông Huỳnh Văn Đồng, người dân phường Đạo Thạnh cho biết: "Làm cái cống có hố ga này sợ ban ngày trẻ em đi ngang rất nguy hiểm. Tôi thấy nên lấy gì đắp ngang miệng cống, có khi trẻ em bị sơ hở rất khó. Công trình thì làm quá chậm, nhà đầu tư hứa trong 2 năm xong nhưng nay hơn 2 năm rồi. Mình mong làm cho sớm để người dân có đường đi chứ bây giờ không có đường đi tôi phải đi nhờ bên kia".

Phần đóng cọc phải thi công theo con nước triều

Hạng mục làm đường ven bờ kênh Bảo Định đang đẩy nhanh tiến độ khi có "mặt bằng sạch"

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định thi công chậm so với tiến độ là do còn 4 hộ dân đang tranh chấp nhà, đất, chờ cơ quan chính quyền và tòa án giải quyết nên chưa bàn giao mặt bằng, và một đơn vị ngoài tỉnh chưa bàn giao mặt bằng. Một số vị trí khi thi công phải di dời trụ điện, có kế hoạch cắt điện trong một thời gian nhất định.

Do đó, Dự án đã được UBND tỉnh chấp nhận cho gia hạn đến ngày 31/12/2025. Hiện nay, chủ đầu tư đang đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị nhà thầu khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đi thị sát Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định

Mới đây, sau khi đi kiểm tra thực tế tại công trường, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tập trung công tác giải phóng mặt bằng tại những vị trí còn vướng để đẩy nhanh tiến độ dự án, theo tinh thần “vướng chỗ nào, xử lý chỗ đó”.

Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) làm chủ đầu tư; UBND TP. Mỹ Tho thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Dự án gồm đường hai bên bờ gần 10 km, 7 cây cầu, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, khu tái định cư... Dự án này được khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên vào tháng 9 năm 2023, theo kế hoạch đến cuối năm 2025 phải hoàn thành.