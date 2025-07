Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đang khẩn trương về đích

Ghi nhận trên toàn tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, mặc dù phần mặt đường chính của dự án đã hoàn thành cơ bản (dự kiến sẽ hoàn thành cuối 7/2025) nhưng hệ thống an toàn giao thông như biển báo, thiết bị phản quang, dải phân cách... đã được lắp đặt đầy đủ, nhưng cả tuyến vẫn đang bị ảnh hưởng bởi 4 cầu vượt chưa hoàn thiện. Trong số này có cầu vượt nằm trên tuyến đường trục chính, nơi có mật độ phương tiện lưu thông cao, do đó chưa đảm bảo điều kiện khai thác an toàn nếu mở tuyến.

Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, dải phân cách đã hoàn thiện chuẩn bị cho thời điểm thông xe, đưa vào khai thác

Tuy chưa chính thức cho lưu thông, nhưng thời gian qua, trên đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu xuất hiện tình trạng một số phương tiện xe máy, ô tô , xe tải tự ý đi vào tuyến đường này. Để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn giao thông, các đơn vị thi công đã khóa các tuyến đường vào, chỉ mở để xe phục vụ công trình di chuyển vào trong cao tốc. Đơn vị thi công cũng tăng cường cảnh giới, kiểm soát phương tiện nhằm đảm bảo an toàn, tránh các tình huống tai nạn khi đường chưa được bàn giao chính thức.

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn đi qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM) có điểm đầu tại Km34+200, kết nối với điểm cuối dự án thành phần 2 (tại vị trí giáp ranh giữa địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối tại Km53+700 giao với Quốc lộ 56 (thuộc TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây).

Cầu vượt đoạn qua TP Phú Mỹ (cũ) đang hoàn thiện, chuẩn bị thảm nhựa

Dự án dài 19,5 Km với tổng vốn hơn 4.963 tỉ đồng. Quy mô đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 với 4 làn xe theo tiêu chuẩn, bề rộng mặt cắt ngang nền đường là 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Toàntuyến có 11 cầu và 1 hầm chui, có 2 nút giao.

Đơn vị thi công đang tăng tốc thảm nhựa phần mặt đường còn lại trên toàn tuyến

Dự án được khởi công vào tháng 6/2023. Trong đó, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải thi công 14,2 Km đường; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703 thi công 5,3 Km đường và 2 cầu vượt; Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thi công 9 cầu. Trước đó, vào ngày 19/4, dự án đã được thông xe kỹ thuật.