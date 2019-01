PC_Article_AfterShare_1

Số liệu thống kê mới nhất của Cục quản lý ngoại hối Quốc gia Trung Quốc, mặc dù 2 tháng cuối năm 2018 dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng trở lại sau 3 tháng liên tục giảm, song cả năm vẫn giảm nhẹ so với năm 2017.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm 2,1% trong năm 2018. Ảnh minh họa: KT.

Tính đến hết tháng 12/2018, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt gần 3.073 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4%, tức hơn 11 tỷ USD so với tháng 11, nhưng lại giảm hơn 67 tỷ USD so với năm 2017, mức giảm trong cả năm 2018 là 2,1%.

Bà Vương Xuân Anh, người phát ngôn Cục quản lý ngoại hối Quốc gia Trung Quốc cho biết, dự trữ ngoại tệ nước này tăng nhẹ trong 2 tháng cuối năm là do chịu sự tác động giảm của tỉ giá giữa đồng đô la Mỹ với các đồng tiền khác, cũng như giá trái phiếu của các quốc gia chủ chốt tăng, giá tài sản tăng và một số yếu tố khác.

Bà cũng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng thị trường Trung Quốc. Bà nói: "Nền kinh tế Trung Quốc có đủ sự bền bỉ và tiềm năng phát triển to lớn. Xu thế kinh tế phát triển tốt lên trong thời gian dài là không thay đổi. Chúng tôi có đủ điều kiện để chống chọi lại các tác động từ môi trường bên ngoài và biến động của thị trường. Chúng tôi cũng có đủ khả năng để cơ bản duy trì sự cân bằng giữa dòng vốn xuyên biên giới và cán cân thanh toán quốc tế."

Bên cạnh đó, tính đến cuối tháng 12/2018, dự trữ vàng của Trung Quốc tăng hơn tháng 11 là 320.000 ounce, đạt mức gần 60 triệu ounce (5956 triệu). Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2016 đến nay, dự trữ vàng của Trung Quốc tăng.

Các chuyên gia phân tích thị trường nước này cho rằng, những động thái trên cho thấy, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã không sử dụng dự trữ ngoại tệ để can dự vào tỉ giá đồng Nhân dân tệ (NDT), áp lực mất giá của đồng tiền này đang giảm. Được biết, từ tháng 11 đến nay, NDT đã tăng giá 1,5% so với USD)./. Trung Quốc “soán ngôi” nền kinh tế lớn nhất thế giới của Mỹ năm 2030? VOV.VN - Theo dự báo của ngân hàng Standard Chartered, đến năm 2030 GDP của Trung Quốc gấp đôi Mỹ, vươn lên dẫn đầu và đứng vị trí thứ hai là Ấn Độ. Kinh tế Trung Quốc tiếp tục yếu đi Lần đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc co lại trong hơn 2 năm qua, cho thấy nhu cầu đang giảm và áp lực lên nền kinh tế ngày càng tăng.

