EU dành 560 triệu euro hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế

Thứ Ba, 15:30, 24/03/2026
VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai một gói đầu tư trị giá 560 triệu euro để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam hôm nay (24/3), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định quan hệ Việt Nam – EU đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua, với khuôn khổ hợp tác ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là vai trò của Hiệp định EVFTA trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

eu danh 560 trieu euro ho tro viet nam chuyen dich nang luong, phat trien kinh te hinh anh 1
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam có chủ đề "Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững"

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy thương mại công bằng và phát triển bền vững. Việt Nam coi EU là đối tác tin cậy, lâu dài và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. EU hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch thương mại tăng trưởng ổn định và đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.

Phó Thủ tướng đề xuất EU tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính xanh, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đầu tư chất lượng cao trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ bán dẫn và hạ tầng chiến lược. Đồng thời, kêu gọi các quốc gia thành viên EU sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), qua đó hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo niềm tin cho doanh nghiệp hai bên.

eu danh 560 trieu euro ho tro viet nam chuyen dich nang luong, phat trien kinh te hinh anh 2
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc

Về phía EU, Cao ủy EU về Đối tác Quốc tế Jozef Síkela cho biết, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN, nhưng tầm nhìn hợp tác giữa hai bên còn rộng lớn hơn nhiều. Hiện, EU đang triển khai một gói đầu tư trị giá 560 triệu euro để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế của Việt Nam.

"Những dự án này cho thấy các Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu được triển khai trong thực tế – kết hợp nguồn tài chính công, các ngân hàng phát triển và khu vực tư nhân để tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và tăng cường tính bền vững", ông Jozef Síkela nói.

eu danh 560 trieu euro ho tro viet nam chuyen dich nang luong, phat trien kinh te hinh anh 3
Ông Jozef Síkela - Cao ủy phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế của Liên minh châu Âu (EU)

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều đứt gãy kinh tế, chuỗi cung ứng toàn cầu bị "vũ khí hóa", cạnh tranh ngày càng gay gắt và căng thẳng địa chính trị đang tái định hình trật tự, nhu cầu về an ninh và phát triển bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. "Chúng ta đã nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện. Chúng ta đang hiện thực hóa khuôn khổ đó bằng những khoản đầu tư cụ thể nhằm hỗ trợ tăng trưởng của Việt Nam", ông Jozef Síkela nêu rõ.

Cao ủy EU cũng đánh giá, Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, với dân số trẻ, nền công nghiệp vững mạnh và những mục tiêu phát triển rõ ràng. Tuy nhiên, giai đoạn phát triển tiếp theo phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: nguồn năng lượng đáng tin cậy và việc làm chất lượng.

"Nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh, tạo áp lực ngày càng lớn lên hệ thống, đặc biệt là đối với năng lượng sạch. Người dân mong muốn không khí trong lành hơn và điều kiện sống tốt hơn. Và chính những nhu cầu, khát vọng đó của xã hội Việt Nam là trọng tâm của quan hệ đối tác giữa chúng ta", ông Jozef Síkela khẳng định.

Trần Ngọc/VOV.VN
