EVFTA – Cơ hội mới trong hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam – Séc

Quyết định phê chuẩn Hiệp định EVFTA và EVIPA của Quốc hội Việt Nam vừa qua có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Séc trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.



Bắt đầu có hiệu lực vào đầu tháng 8, EVFTA sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ 2 có Hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu (EU) sau Singapore. Theo đó, 71% hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang EU và 65% hàng hóa của EU xuất khẩu sang Việt Nam sẽ được miễn thuế. Các mức thuế còn lại lên tới 99% sẽ được Việt Nam dỡ bỏ sau 10 năm và EU là sau 7 năm.



Ông Marcel Winter, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Séc-Việt

Theo ông Marcel Winter, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Séc-Việt, điều quan trọng lúc này là các nhà đầu tư và doanh nhân Séc không được ngủ quên trước cơ hội này. Họ cần tận dụng ngay những lợi thế về mối quan hệ nồng ấm giữa hai quốc gia, nhất là năm 2020 là năm kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông cũng cho rằng việc các nhà đầu tư tận dụng được nguồn lực người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại quốc gia này sẽ là một lợi thế lớn so với nhiều quốc gia khác trong châu lục.



Bà Dita Charanzová, Phó Chủ tịch nghị viện châu Âu (EP) cho rằng, đây là một thỏa thuận tuyệt vời khi tạo điều kiện mở ra một thị trường mới cho các công ty của Séc và một thỏa thuận thương mại với một quốc gia thứ ba. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt đối với nền kinh tế theo định hướng xuất khẩu như Séc.



Tờ Prague Monitor cho biết hiệp định thương mại tự do (EVFTA) được ký giữa EU và Việt Nam cũng tạo điều kiện cho các công ty của Séc sẽ tiết kiệm tới gần 1 tỷ Kč mỗi năm (tương đương hơn 1.000 tỷ đồng). Còn theo tờ ihned.cz thì cho rằng Hiệp định thương mại tự do EVFTA sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các công ty của Séc bởi các hàng rào thuế quan sẽ từng bước được gỡ bỏ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước này tiếp cận nhanh và hiệu quả với thị trường Việt Nam.



Cộng hòa Séc cũng là một trong số các nước trong Liên minh châu Âu tích cực ủng hộ việc thông qua hiệp định tự do thương mại này đồng thời cũng là quốc gia châu Âu đầu tiên thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA). Chính phủ Séc đánh giá hiệp định này cùng Hiệp định Thương mại tự do EVFTA sẽ góp phần tự do hóa môi trường đầu tư và tăng cường hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam./.