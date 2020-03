EVFTA: Tìm động lực cho xuất khẩu bớt lao đao vì dịch Covid 19

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, 2 tháng đầu năm nay, dù gặp nhiều khó khăn, song hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) của cả nước vẫn tăng trưởng. Cụ thể, tổng kim ngạch XNK đạt 74 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019. Lý do là trong tháng 2, Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm phiên bản mới S20 nên XNK 2 tháng đầu năm vẫn giữ được xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo đại diện Bộ Công Thương, dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc từ cuối tháng 1 đến nay đã và đang tác động tiêu cực tới hoạt động thương mại của Việt Nam. Do đó, trong ngắn hạn, XNK hàng hóa dự báo sẽ có nhiều khó khăn với những yếu tố bất lợi do dịch bệnh đang lây lan mạnh bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là tại Nhật Bản, Hàn Quốc - những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Nếu dịch bệnh kéo dài có thể tác động tiêu cực tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu của cả năm 2020.

Động lực cho tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam có thể đến từ các FTA thế hệ mới. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh những khó khăn, thời gian tới, động lực mới cho tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam có thể đến từ các FTA thế hệ mới, cụ thể là Hiệp định EVFTA. Dự kiến, Hiệp định này có hiệu lực vào tháng 7 tới, theo đó, gần 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhận định: “Đến nay, đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam trong các hiệp định FTA đã được ký kết. Lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi EU liên tục là 1 trong 2 thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta hiện nay”.

Trước đó, ngày 12/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định EVFTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Hiệp định EVFTA được coi là đòn bẩy cho tăng trưởng, mở ra cơ hội lớn thâm nhập thị trường quy mô GDP tới 18.000 tỷ USD./.