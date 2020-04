Gần 2.000 xe hàng chờ xuất khẩu sang Trung Quốc

Bộ Công Thương mới cập nhật thông tin, số liệu, tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền ngày 15/4 và lượng hàng hóa còn tồn tại ở các cửa khẩu đường bộ.



Theo đó, tại các cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc, tổng số xe xuất - nhập khẩu thống kê được trong ngày 15/4 gồm 987 xe xuất khẩu và 822 xe nhập khẩu; Còn tồn 1.996 xe. Lũy kế từ đầu dịch Covid-19 (đầu tháng 2) đến ngày 15/4, đã có tổng số 52.039 xe xuất khẩu và 44.181 xe nhập khẩu.

Ngày 9/4, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 2532/BCT-XNK về việc Trung Quốc tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý tại cửa khẩu biên giới nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó thông tin tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND các tỉnh biên giới phía Bắc nhằm chủ động triển khai kịp thời các vấn đề về xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới.

Nhiều xe hàng chờ thông quan tại các cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc.

Tại các cửa khẩu đường bộ biên giới với Lào, trong ngày 15/4 tại cửa khẩu Cầu Treo đã có 20 lượt xuất khẩu với tổng khối lượng hàng hóa 50,99 tấn; Nhập khẩu 10 lượt với tổng khối lượng hàng hóa 64,64 tấn. Cửa khẩu Cha Lo xuất khẩu 174 xe (vật liệu xây dựng, nông sản) khối lượng 53 tấn; Nhập 178 xe (trái cây, nhãn khô, cà phê) khối lượng 331 tấn; Tồn 45 xe chờ nhập (gồm cả xe không, xe con) và 9 xe chờ xuất (gạo lứt).

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thông quan cho 326 lượt phương tiện xuất nhập cảnh và 10 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu; Cửa khẩu quốc tế La Lay thông quan cho 20 lượt phương tiện và 3 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu. Cửa khẩu cảng Cửa Việt thông quan cho 1 lượt phương tiện và 7 tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cửa khẩu Tây Trang tỉnh Điện Biên xuất khẩu 570 tấn (khoai lang tím, chanh leo) trị giá 76.000 USD. Tỉnh Kon Tum cấp 2 tờ khai cho 21 xe xuất cảnh với tổng khối lượng hàng hóa 107 tấn.

Các cửa khẩu biên giới với Campuchia là cửa khẩu Quốc tế Xa Mát xuất 19 xe hàng may mặc tiêu dùng, nhãn các loại, chỉ may, khóa kéo…; Nhập 38 xe mì lát khô, hạt điều thô chưa bóc vỏ, chuối quả tươi, cao su thiên nhiên. Cửa khẩu chính Chàng Riệc xuất 3 xe cám thức ăn; Nhập 69 xe mì lát khô chưa bóc vỏ, củ mì tươi.

Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài xuất 204 xe nguyên phụ liệu sản xuất xe đạp, mành che, giày thể thao; khí gas hóa lỏng, lon nhôm rỗng, xi măng, nguyên phụ liệu may, thùng carton,…; Nhập 35 xe sản phẩm may mặc, xe đạp, móc treo quần áo, mành che, đèn điện dây tóc ...; Tồn 16 xe nguyên phụ liệu may mặc, vải dệt kim, đế giày, thùng carton, lon nhôm rỗng,…

Cửa khẩu chính Phước Tân xuất khẩu 20 xe rau củ quả, cột đèn, mì gói; Cửa khẩu chính Kà Tum xuất 2 xe dầu cọ tinh luyện, cà phê hòa tan; Nhập 2 xe củ mì tươi. Cửa khẩu phụ Vạc Sa nhập 32 xe củ mì tươi, hạt điều thô, mủ cao nguyên sinh. Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh xuất 9 xe hàng bách hóa, bao bì đóng gói, vật tư nông nghiệp; Nhập 11 xe hạt điều thô. Các cửa khẩu khác không phát sinh lượng xuất, nhập khẩu hàng hóa./.