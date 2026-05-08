Giá cá tra ổn định ở mức cao, doanh nghiệp và ngư dân Đồng Tháp có lãi

Hiện nay, giá cá tra thương phẩm được ngư dân tỉnh Đồng Tháp xuất bán với giá từ 33.000 - 34.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi kg cá tra mang lại lợi nhuận gần 10.000 đồng, đây là mức cao nhất trong 3 năm qua.

Tỉnh Đồng Tháp là địa phương có mô hình nuôi cá tra xuất khẩu lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với khoảng 2.500 ha nuôi, chủ yếu tập trung ven sông Tiền, đóng góp khoảng 35% sản lượng cá tra của cả nước. Thời gian gần đây, người dân gắn bó với nghề nuôi cá tra có nguồn thu nhập khá cao.

Đối với các doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh cá tra xuất khẩu, hoạt động gần đây cũng rất thuận lợi khi mở rộng được nhiều thị trường mới như Trung Đông, Châu Âu và Brazil.

Chỉ riêng Công ty CP Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, trong 4 tháng đầu năm nay, công ty đã xuất khẩu hơn 15.000 tấn thủy sản các loại; trong đó chủ lực là cá tra phi lê, đạt giá trị gần 40 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để hạ giá thành và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho 8 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, công ty đã xây dựng 35 vùng nuôi cá tra nguyên liệu với tổng diện tích khoảng 350 ha mặt nước tại hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Nhờ vậy, dù giá cá tra nguyên liệu tăng cao và khan hiếm, công ty vẫn đảm bảo đủ sản lượng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Gò Đàng cho biết, DN phải luôn cạnh tranh và chủ động được nguồn nguyên liệu do mình tự nuôi để ổn định sản xuất. “Nếu phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu mua bên ngoài sẽ có lúc dư thừa, có lúc thiếu hụt. Ngoài ra, vấn đề kiểm soát chất lượng, đặc biệt là việc sử dụng hóa chất trong chăn nuôi, cũng khó khăn hơn. Khi tự nuôi, DN có thể chủ động sản lượng và điều tiết thời điểm thu hoạch phục vụ cho các nhà máy chế biến”, ông Nghĩa nói.