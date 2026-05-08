Giá cá tra ổn định ở mức cao, doanh nghiệp và ngư dân Đồng Tháp có lãi

Thứ Sáu, 15:54, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong thời gian dài, giá cá tra thương phẩm tại tỉnh Đồng Tháp duy trì ổn định ở mức cao. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ cá tra thuận lợi đã giúp cả doanh nghiệp và người nuôi đều đạt lợi nhuận tốt.

Hiện nay, giá cá tra thương phẩm được ngư dân tỉnh Đồng Tháp xuất bán với giá từ 33.000 - 34.000 đồng/kg. Với mức giá này, mỗi kg cá tra mang lại lợi nhuận gần 10.000 đồng, đây là mức cao nhất trong 3 năm qua.

Tỉnh Đồng Tháp là địa phương có mô hình nuôi cá tra xuất khẩu lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với khoảng 2.500 ha nuôi, chủ yếu tập trung ven sông Tiền, đóng góp khoảng 35% sản lượng cá tra của cả nước. Thời gian gần đây, người dân gắn bó với nghề nuôi cá tra có nguồn thu nhập khá cao.

Giá cá tra thương phẩm tăng cao cả người nuôi va doanh nghiệp xuất khẩu đều có lãi khá

Đối với các doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh cá tra xuất khẩu, hoạt động gần đây cũng rất thuận lợi khi mở rộng được nhiều thị trường mới như Trung Đông, Châu Âu và Brazil.

Chỉ riêng Công ty CP Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, trong 4 tháng đầu năm nay, công ty đã xuất khẩu hơn 15.000 tấn thủy sản các loại; trong đó chủ lực là cá tra phi lê, đạt giá trị gần 40 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Gò Đàng tại tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu các sản phẩm từ con cá tra trong 4 tháng qua tăng 25% về giá trị so cùng kỳ năm ngoái

Để hạ giá thành và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho 8 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, công ty đã xây dựng 35 vùng nuôi cá tra nguyên liệu với tổng diện tích khoảng 350 ha mặt nước tại hai tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp. Nhờ vậy, dù giá cá tra nguyên liệu tăng cao và khan hiếm, công ty vẫn đảm bảo đủ sản lượng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Gò Đàng cho biết, DN phải luôn cạnh tranh và chủ động được nguồn nguyên liệu do mình tự nuôi để ổn định sản xuất. “Nếu phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu mua bên ngoài sẽ có lúc dư thừa, có lúc thiếu hụt. Ngoài ra, vấn đề kiểm soát chất lượng, đặc biệt là việc sử dụng hóa chất trong chăn nuôi, cũng khó khăn hơn. Khi tự nuôi, DN có thể chủ động sản lượng và điều tiết thời điểm thu hoạch phục vụ cho các nhà máy chế biến”, ông Nghĩa nói.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Tag: nuôi trồng thủy sản cá tra đồng tháp thủy sản xuất khẩu
Chuyển đổi số giúp nâng cao sức cạnh tranh cho ngành hàng cá tra Việt Nam
Chuyển đổi số giúp nâng cao sức cạnh tranh cho ngành hàng cá tra Việt Nam

VOV.VN - Năm 2025, xuất khẩu cá tra Việt Nam vượt mốc 2 tỷ USD trong bối cảnh nguồn cung cá thịt trắng toàn cầu suy giảm. Trước yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải, chuyển đổi số được xem là giải pháp then chốt giúp ngành cá tra nâng cao giá trị và tăng trưởng bền vững.

Ngành cá tra vượt đích xuất khẩu và bài toán phát triển bền vững
Ngành cá tra vượt đích xuất khẩu và bài toán phát triển bền vững

VOV.VN - Năm 2025, xuất khẩu cá tra của Việt Nam vượt 2,1 tỷ USD, tăng 8,7% và chạm mốc 2 tỷ USD sau 11 tháng. Năm 2026 dự kiến đạt 2,3 tỷ USD; việc đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào các thị trường lớn và tận dụng FTA là chìa khóa tăng trưởng bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Mùa nước nổi, nông dân Đồng Tháp nuôi cá tra lãi gần 10.000 đồng/kg
Mùa nước nổi, nông dân Đồng Tháp nuôi cá tra lãi gần 10.000 đồng/kg

VOV.VN - Mùa nước nổi vừa qua, mô hình nuôi thủy sản nước ngọt, nuôi cá tra ở tỉnh Đồng Tháp phát triển mạnh và đạt hiệu quả cao, cá tra thương phẩm lớn nhanh giá bán cao, người nuôi rất phấn khởi.

