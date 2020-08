Giá điều nhân trong nước cao hơn giá xuất khẩu, doanh nghiệp gặp khó

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 7 tháng năm 2020, xuất khẩu hạt điều đạt 265.000 tấn, trị giá 1,72 tỷ USD, tăng 10,4% về lượng nhưng giảm 4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.



Cũng trong thời gian này, giá xuất khẩu hạt điều bình quân đạt mức 6.491 USD/tấn, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân giảm giá do khách hàng chú trọng đến chất lượng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa, một số khách đề nghị hỗ trợ, giảm giá bán.

Cùng một mã hàng, giá điều nhân trong nước cao hơn từ 15-20% so với giá xuất khẩu. (Ảnh minh họa: KT)

Có một nghịch lý tồn tại nhiều năm nay, đó là tại một số thời điểm, cùng một mã hàng, giá điều nhân mua - bán nội địa cao hơn từ 15-20% so với giá xuất khẩu. Điều này khiến tình hình kinh doanh của một số doanh nghiệp, nhất là nhóm doanh nghiệp thuần thương mại xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn.



Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho hay, trong số 3 thị trường xuất khẩu nhân điều trọng điểm của Việt Nam là: Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, chỉ có Trung Quốc tiêu thụ giảm mạnh so với 6 tháng đầu năm 2019, còn lại Mỹ, châu Âu duy trì ở mức tốt. Trong những tháng cuối năm 2020, ngành điều sẽ chịu ảnh hưởng mạnh do sản xuất trong nước gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Bình Phước, Đồng Nai đã đóng cửa do chưa cân đối được cung, cầu. Giá hạt điều thô nhập khẩu cao, trong khi giá bán hạt điều chế biến thấp.



Cục Xuất nhập khẩu dự báo, xuất khẩu hạt điều trong quý III/2020 có khả năng sẽ giảm mạnh. Quý IV, các nước nhập khẩu hạt điều lớn có khả năng sẽ đẩy mạnh nhập khẩu nhằm phục vụ nhu cầu dịp lễ, Tết cuối năm./.