Giá gạo xuất khẩu năm 2026 sẽ có nhiều thay đổi

Bộ Công Thương cho biết, triển khai thực hiện Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới; Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 19/3/2026 của Bộ Công Thương về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong tình hình mới, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026.

Hội nghị diễn ra vào ngày 24/3/2026 do Thứ trưởng Bộ Công Thương và Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chủ trì, với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành Trung ương; các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam; các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên cả nước.

Một số quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại và dự trữ lương thực, có thể tác động đến cung cầu và giá gạo trên thị trường thế giới, trong đó có Việt Nam

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột địa chính trị tại một số khu vực; biến động giá năng lượng, chi phí logistics và vận tải biển gia tăng, cùng với việc một số quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại và dự trữ lương thực, có thể tác động đến cung cầu và giá gạo trên thị trường thế giới.

Tình hình trong nước, ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa vụ Đông Xuân, nên có hiện tượng giá thu mua lúa cho nông dân giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, Hội nghị cũng công bố phần mềm hệ thống báo cáo theo Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 35/2025/TT-BCT ngày 18/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hội nghị cũng là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi thông tin, thảo luận các vấn đề thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu.

Đây còn là cơ hội để tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.