Giá gạo xuất khẩu năm 2026 sẽ có nhiều thay đổi

Thứ Hai, 17:24, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường, giá thu mua lúa cho nông dân giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Bộ Công Thương cho biết, triển khai thực hiện Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong tình hình mới; Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 19/3/2026 của Bộ Công Thương về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong tình hình mới, Bộ Công Thương phối hợp với UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo năm 2026.

Hội nghị diễn ra vào ngày 24/3/2026 do Thứ trưởng Bộ Công Thương và Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chủ trì, với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành Trung ương; các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam; các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên cả nước.

Một số quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại và dự trữ lương thực, có thể tác động đến cung cầu và giá gạo trên thị trường thế giới, trong đó có Việt Nam

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột địa chính trị tại một số khu vực; biến động giá năng lượng, chi phí logistics và vận tải biển gia tăng, cùng với việc một số quốc gia điều chỉnh chính sách thương mại và dự trữ lương thực, có thể tác động đến cung cầu và giá gạo trên thị trường thế giới.

Tình hình trong nước, ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa vụ Đông Xuân, nên có hiện tượng giá thu mua lúa cho nông dân giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, Hội nghị cũng công bố phần mềm hệ thống báo cáo theo Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 35/2025/TT-BCT ngày 18/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hội nghị cũng là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi thông tin, thảo luận các vấn đề thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu.

Đây còn là cơ hội để tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, thúc đẩy hình thành các chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Xuất khẩu gạo ứng phó với những biến động mới của thị trường

VOV.VN - Trước việc một số thị trường chủ lực thu hẹp lượng nhập khẩu, xuất khẩu gạo năm 2026 được dự báo tiếp tục biến động, rất cần sự chủ động tìm kiếm thị trường cũng như hướng đến việc xuất khẩu gạo ở phân khúc cao cấp.

Cần Thơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp thành phố tham gia xuất khẩu gạo sang Senegal

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ đã có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào ngày 29/10, về việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn thành phố được tham gia thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo sang Senegal.

Xuất khẩu gạo đạt chất lượng, giá trị cao cần gỡ khó khăn, rào cản

VOV.VN - Xuất khẩu gạo còn nhiều mặt hạn chế, rào cản về kỹ thuật, chất lượng cùng chi phí vận chuyển logistics. Cùng đó là thiếu công tác chế biến sâu và bảo quản, cũng như chính sách điều hành xuất khẩu gạo, công tác liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chưa bền vững...

