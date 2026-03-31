中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá hàng hóa tăng theo giá xăng, người bán “gồng mình” để giữ khách

Thứ Ba, 11:26, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiện nay, hầu như giá đầu vào của nhiều mặt hàng tiêu dùng đều tăng theo giá xăng dầu từ 5-20%. Tuy nhiên, một số tiểu thương, hộ kinh doanh ở TP.HCM vẫn tiếp tục “gồng mình”, chỉ tăng giá ở mức thấp nhất hoặc bán theo giá cũ để giữ khách.

Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào đều tăng, một số tiểu thương, hộ kinh doanh ở TP.HCM “gồng mình”  theo cách riêng của mình để giữ khách.  

Chị Châu, lao động bán quán nước ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn (Quận 1 cũ) cho biết, giá đầu vào từ cà phê, mía, các loại nước có gas đều tăng. Kể cả các loại ly, túi nhựa.. cũng tăng giá bán. Túi nilon đựng thực phẩm tăng từ 42.000 đồng/kg lên hơn 56.000 đồng/kg. Tuy nhiên, chị Châu không dám tăng giá đột ngột vì sợ mất khách, mỗi loại nước uống chỉ tăng giá từ 1.000 - 2.000 đồng/ly, xem phản ứng của thị trường như thế nào mới tính tiếp, vì mức tăng này thấp hơn mức giá tăng giá nguyên liệu và hàng hóa đầu vào.

Còn chị Nguyễn Thị Tiến Hoa, bán rau củ quả ở chợ Cây Xoài, phường Bình Trưng (Quận 2 cũ) cho biết, chị không tăng giá rau củ quả dù giá vận chuyển tăng. Chị lấy hàng từ Đồng Nai lên bán, tiền xe chở rau củ quả trước đây là 400.000 đồng/chuyến, giờ tăng lên 500.000 đồng. Chị lấy tăng thêm số lượng và chủng loại để chia nhỏ ra giảm chi phí.

Hiện nay, giá ly nhựa và túi nilon đựng thức ăn cũng tăng khoảng 20%

Điều tiểu thương lo lắng là dù họ đã cố gắng giữ giá, nhưng trong tình hình khó khăn chung hiện nay sức mua vẫn giảm. Bà Nguyễn Thị Dấu, bán dưa chua và rau củ quả ở chợ Xóm Thuốc, phường Hạnh Thông  (quận Gò Vấp cũ) cho biết: “Mình mua rau củ dù giá tăng nhưng mình cũng không tăng giá mà bán vẫn rất chậm. Lúc trước có ngày bán hơn 10 kg dưa chua, bán không kịp, còn giờ 1 ngày bán 2-3 kg cũng không hết”.

Hiện nay, không chỉ hàng hóa thực phẩm tăng mà cả đồ dùng nhựa trong gia đình cũng tăng khoảng 20%.  Đáng nói là một số doanh nghiệp không tiếp tục cung cấp một số mặt hàng nhựa, vì hạt nhựa nhập nhiều ở Trung Đông nên ảnh hưởng nguồn cung.

Giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng một số hộ kinh doanh vẫn chưa dám tăng giá bán lẻ để giữ khách (Ảnh: Lệ Hằng)

Chị Nguyễn Thị Nhung, bán hàng nhựa gia dụng ở chợ Thị Nghè, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) cho biết, giá hàng nhựa tăng cao nên chị không dám nhập hàng mới và vẫn bán giá cũ.

“Hàng nhựa này hãng họ tăng lên 20%, hàng trong nước cũng không ra hàng vì họ nói không nhập được hạt nhựa sản xuất. Hofaco hàng của họ cũng tăng 20%, các loại móc dán của họ đều tăng. Giờ giá các mặt hàng nhựa đều tăng nhưng mình cũng chưa nhập hàng mà bán hàng cũ theo giá cũ, khi nào nhập hàng mới sẽ bán theo giá mới, vì nhập hàng vào giờ giá cao rất khó bán”, chị Nhung chia sẻ.

Lệ Hằng-CVT Bùi Nhi-CTV Như Quỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: TP.HCM hàng tiêu dùng khách giá xăng dầu tiểu thương "gồng mình" để giữ khách thị trường ảnh hưởng do giá xăng tăng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Danh mục hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng từ năm 2026
VOV.VN - Theo quy định mới, từ năm 2026, các nhóm hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, giáo dục – đào tạo, y tế, bảo hiểm, chứng khoán, đất đai và vận tải công cộng được xếp vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng, qua đó giảm gánh nặng chi phí và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp TP.HCM tăng lượng hàng hóa và giảm giá bán cho khu vực bị bão số 10
VOV.VN - Để đảm bảo hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân ở các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 10, nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM tăng nguồn cung hàng thiết yếu và giảm giá bán đến 33%.

Chuyển đổi số trong hoạt động bán lẻ làm tăng hiệu quả, giá trị hàng hóa
VOV.VN - Việc hỗ trợ chuyển đổi số trong hoạt động bán lẻ là vô cùng cần thiết, khi đó người bán và người mua dễ dàng tiếp cận trên nhiều kênh số khác nhau, mang lại giá trị và hiệu quả cao hơn.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp