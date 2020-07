Giá hạt tiêu giảm mạnh, xuất khẩu khó khăn do Covid-19

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tại cảng khu vực TP.HCM, giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm do nhu cầu của các nhà nhập khẩu nước ngoài giảm sau khi đã nhập một số lượng lớn khoảng 150.000 tấn.

Dịch Covid-19 có khả năng bùng phát lần 2 đã ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu của một số thị trường xuất khẩu chính. Cùng với đó, việc Trung Quốc đẩy mạnh lượng hạt tiêu bán ra cũng tác động đến giá xuất khẩu tiêu của Việt Nam.

Người trồng hồ tiêu đang gặp rất nhiều khó khăn do giá và lượng xuất khẩu hồ tiêu giảm mạnh. (Ảnh minh họa)

Do lo ngại đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát nên thị trường xuất khẩu hạt tiêu hiện rất trầm lắng và rất ít người mua. Đặc biệt, Ấn Độ và các nước nhập khẩu khác đang giảm mua vào khiến cho xuất khẩu hồ tiêu gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn cung hạt tiêu vẫn dồi dào. Những yếu tố này đã khiến giá xuất khẩu hạt tiêu bị sụt giảm.



Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 6 vừa qua ước đạt 25.000 tấn, trị giá 56 triệu USD, giảm 18,5% về lượng và giảm 25,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hạt tiêu đạt 172.000 tấn, giảm 2,9% về lượng và giảm 19% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.



Giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân trong tháng 6 đạt 2.240 USD/tấn, tăng 11,6% so với tháng 5, nhưng giảm 8,6% so với tháng 6/2019. Tính chung 6 tháng đầu năm, giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân đạt 2.127 USD/tấn, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2019.



Theo Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA), những năm gần đây, do giá xuất khẩu hồ tiêu xuống quá thấp nên một số diện tích không được đầu tư kỹ lưỡng dẫn đến vườn tiêu bị chết, một số diện tích thì cho năng suất thấp, một số diện tích khác chuyển sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Năm 2019, diện tích hồ tiêu Việt Nam là 140.000 ha; sản lượng vụ mùa năm 2020 giảm khoảng 15% so với năm 2019, xuống còn 240.000 tấn. Dự báo vụ mùa năm 2021 sản lượng hạt tiêu sẽ tiếp tục giảm do người dân không đầu tư chăm sóc, ảnh hưởng đến năng suất.



Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu quá lớn, năm 2020 sẽ là một năm rất khó khăn cho ngành hồ tiêu. Trong khi Việt Nam là nước xuất khẩu hạt tiêu số 1 thế giới, khoảng 85% sản lượng tiêu dành cho xuất khẩu, chỉ từ 10 – 15% dành cho tiêu thụ trong nước. Vì vậy, người dân trồng tiêu đang gặp rất nhiều khó khăn./.