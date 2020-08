Giá lợn hơi giảm mạnh nhưng giá thịt lợn ở chợ giảm nhỏ giọt

Tại tỉnh Đồng Nai, nơi cung cấp phần lớn lợn hơi cho TP.HCM, giá lợn hơi đã giảm còn từ 78.000 - 80.000 đồng/kg, thấp hơn lúc đỉnh điểm từ 15.000 - 18.000 đồng/kg. Theo nhiều tiểu thương, giá lợn hơi giảm là do mức tiêu thụ trong tháng 7 âm lịch giảm vì nhiều người ăn chay.

Còn theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, do dịch Covid-19 quay trở lại, sức tiêu thụ giảm và một số doanh nghiệp chăn nuôi có thị phần lớn phát triển đàn lợn nhanh đã tác động đến giá lợn.

Đáng nói, giá thịt lợn ở các chợ truyền thống của TP. HCM giảm không đáng kể, chỉ giảm từ 3.000-5.000 đồng/kg. Cụ thể, thịt ba rọi vẫn có giá từ 175.000 - 200.000 đồng/kg, thịt đùi giá từ 135.000 - 150.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng mua thịt sáng nay ở gần chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh.

Chị Nguyễn Thị Mai, chủ một quán cơm ở đường Huỳnh Mẫn Đạt, quận Bình Thạnh, ngày nào cũng mua thịt lợn ở chợ cho biết: “Giá thịt lợn bán ở thị trường giảm rất ít, tôi mua thịt lợn chỉ giảm 3.000 – 5.000 đồng/kg so với trước, giảm ít quá, giá vẫn còn đắt. Giá lợn hơi giảm nhiều nhưng thịt lợn bán ở chợ giảm ít nên người mua vẫn phải chịu giá cao”.

Anh Nguyễn Văn Phúc bán thịt lợn ở chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh lý giải, giá thịt lợn ở chợ giảm thấp so với mức giảm của giá lợn hơi ở người chăn nuôi là do qua nhiều tầng nấc trung gian: “Giá lợn của người chăn nuôi giảm nhiều nhưng do thịt lợn đến tiểu thương ở chợ qua nhiều khâu trung gian nên giá giảm không được bao nhiêu. Giá lợn móc hàm mua ở lò mổ 112.000 đồng/kg, giảm 7.000 - 8.000 đồng so với lúc đỉnh điểm nên tôi bán thịt lợn mỗi loại chỉ giảm 5.000 đồng/kg./.