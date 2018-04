Giá tăng mạnh, khách sạn ở miền Trung vẫn “cháy” phòng dịp lễ 30/4

Lượng khách du lịch đến các tỉnh miền Trung tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, khiến nhiều khách sạn “cháy” phòng, giá phòng nghỉ cũng tăng khoảng 30% đến 40% so với ngày thường.

Hàng loạt các hoạt động lễ hội hấp dẫn diễn ra trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay như Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng; Festival Huế 2018, Lễ hội thống nhất Non sông tại tỉnh Quảng Trị… đã thu hút một lượng lớn du khách đến với các tỉnh miền Trung.

Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty Lữ hành Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Lễ này khách đến Hội An cũng như Đà Nẵng và Huế rất đông và khách ở Hội An đi các điểm khác cũng đông. Dịp này, giá cả, dịch vụ các điểm đến tăng. Các khách sạn ở Đà Nẵng và Hội An tăng giá khoảng 30 đến 40%. Công ty mình trước đó đã lên kế hoạch cho ngày lễ, cũng đã dành 1 ít phòng và một số dịch vụ. Đặc biệt dịp lễ hội pháo hoa này các khách sạn ở Đà Nẵng và Hội An cũng full hết. Cách đây hơn 1 tháng là đã full rồi, khó tìm phòng".

Khách đến du lịch Hội An dịp này ngoài tham quan phố cổ Hội An, còn tham gia các tour du lịch làng quê như tham quan Rừng dừa Bảy mẫu, Làng rau Trà Quế, Làng mộc Kim Bồng, làng gốm Thanh Hà… Đặc biệt, lượng khách đăng ký đi tour du lịch biển đảo Cù Lao Chàm tăng đột biến. Để hạn chế tình trạng quá tải, đảm bảo chất lượng phục vụ du khách và gìn giữ môi trường tại Khu sinh quyển thế giới, đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An mỗi ngày chỉ đón khoảng 3.000 lượt du khách và kiểm soát vé tham quan bằng thẻ điện từ.

Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Phó Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An cho biết, địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Đại và bến cảng du lịch Cửa Đại tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển đưa khách ra đảo, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách: Lượng khách tăng cao nên địa phương đã huy động các hướng dẫn viên và thuyết minh viên tại điểm phối hợp với với các công ty Du lịch thực hiện hướng dẫn du khách. Tăng cường kiểm soát giá không để tình trạng đẩy giá lên cao trong dịp lễ này. Đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng, Ban Quản lý bến cảng Cửa Đại, Ban Quản lý Bảo tồn biển kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách, không để xảy ra tình trạng quá tải hay chở khách quá số người quy định.

Lượng khách đến miền Trung dịp lễ năm nay tăng cao khiến nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển “cháy” phòng … Theo ông Lê Văn Bình, Trưởng phòng Thương mại và Du lịch thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, thành phố có gần 11.000 phòng với đủ các loại hình khách sạn từ 1 đến 5 sao; khu nghỉ dưỡng, biệt thự du lịch, homestay... Nhiều khách sạn 3,4 sao ở Hội An đã thông báo hết phòng từ hơn 1 tháng trước, giá phòng tăng từ 30% đến 40% so với ngày thường.

Ông Bình cho biết thêm, để hạn chế tình trạng tự ý nâng giá, Phòng Thương mại Du lịch thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.

