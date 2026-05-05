Gia tộc Samsung hoàn tất chi trả khoản thuế thừa kế lớn nhất lịch sử Hàn Quốc

Thứ Ba, 14:50, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gia tộc Samsung vừa hoàn tất việc chi trả khoản thuế thừa kế khổng lồ lên tới 12.000 tỷ won (khoảng 8 tỷ USD) trong vòng 5 năm. Đây là thương vụ quyết toán thuế lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Gia đình chủ sở hữu Tập đoàn Samsung đã hoàn tất việc thanh toán 12.000 tỷ won (tương đương khoảng 8 tỷ USD) tiền thuế thừa kế trong vòng 5 năm, đánh dấu khoản thanh toán lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, đồng thời củng cố hơn nữa quyền kiểm soát của họ đối với tập đoàn này.

Tài sản của gia đình Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã tăng hơn gấp đôi nhờ sự bùng nổ của ngành công nghiệp bán dẫn do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy, cho phép họ đáp ứng gánh nặng thuế mà không cần phải bán đi những cổ phần cốt lõi trên quy mô lớn.

gia toc samsung hoan tat chi tra khoan thue thua ke lon nhat lich su han quoc hinh anh 1
Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong (bên trái) và mẹ ông - bà Hong Ra-hee, Giám đốc danh dự của Bảo tàng Nghệ thuật Leeum. (Ảnh: Yonhap)

Tập đoàn Samsung đã xác nhận khoản thanh toán cuối cùng vào hôm Chủ nhật (3/5), đồng thời cho biết số tiền này tương đương với khoảng 50% tổng thu thuế thừa kế của chính phủ năm 2024.

Chủ tịch Lee Jae-yong và các thành viên khác trong gia đình - bao gồm mẹ ông, bà Hong Ra-hee và hai chị gái Lee Boo-jin và Lee Seo-hyun - đã trả thuế theo sáu đợt theo chương trình trả chậm sau khi nộp hồ sơ vào tháng 4 năm 2021. Khoản thuế này xuất phát từ tài sản của cố Chủ tịch Lee Kun-hee, trị giá khoảng 26.000 tỷ won, bao gồm cổ phiếu, bất động sản và bộ sưu tập nghệ thuật.

Theo thống kê của Bloomberg, tổng tài sản ròng của gia đình họ Lee đã tăng lên khoảng 45,5 tỷ USD tính đến tháng 3/2026, gấp hơn hai lần so với khoảng 20,1 tỷ USD một năm trước đó. Bước nhảy vọt này đã đưa gia tộc này lên vị trí giàu thứ ba châu Á, từ vị trí thứ 10. Trong khi đó, tài sản cá nhân của Chủ tịch Lee Jae-yong tăng lên 26,9 tỷ USD.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu bán dẫn, giúp Samsung Electronics tăng trưởng vượt bậc nhờ mảng kinh doanh bộ nhớ. Cổ phiếu của công ty đã tăng 126% trong năm qua.

PV/VOV.VN (lược dịch)
Nguồn: koreaherald.com
340 doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng của Samsung

Việt Nam đang trở thành cứ điểm chiến lược R&D của Samsung

Samsung Việt Nam khởi công xây dựng Ngôi trường hy vọng tại Bình Phước

