Giá vàng tăng, người dân TP.HCM đổ xô đi mua vàng

Mấy ngày nay, giá vàng tăng giảm thường xuyên nhưng luôn ở mức cao. Cuối giờ chiều 5/3, giá vàng 4 số 9 của SJC tăng 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, với giá 80,7 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại một số cửa hàng vàng trên địa bàn TP.HCM như: tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh), cửa hàng vàng Kim Dung (Quận 5), tiệm vàng Kim Kim Thành (Quận 6)… nhiều người dân cho biết, họ có xu hướng chọn mua vàng tại các cửa hàng quen thuộc, có thương hiệu, uy tín lâu năm.

Tiệm vàng Mi Hồng đông nghẹt người mua

Chị Đỗ Kim Muội (ngụ Quận 5) cho biết, nhận thấy giá vàng có thể tiếp tục tăng lên tới 81 triệu đồng/lượng, chỉ rất ít lần giảm trong thời gian qua nên chị dự đoán, vàng sẽ còn tiếp tục lên giá. Bởi vậy, chị Muội ngay lập tức ra chợ Hòa Bình (Quận 5) mua một số vàng nhẫn, một miếng vàng thỏi và một sợi dây chuyền vàng tại cửa hàng vàng Kim Dung.

“Tôi hay mua ở tiệm này nhất, cũng đã gần 20 năm rồi, từ đầu năm tới giờ mua nhiều quá. Tôi mua một là để đeo, hai là để giành làm của, để cho con, sau này có cần thì cũng bán ra được”, chị Muội nói.

Người bán tư vấn cho khách tại cửa hàng vàng Kim Dung

Tương tự, với tâm lý “mua sớm lời nhiều”, chị Lê Huyền (ngụ quận Phú Nhuận) chia sẻ, nhận thấy giá vàng tăng nên chị đã xếp hàng tới tiệm Mi Hồng chờ mua hàng từ sớm. Trong các loại tài sản tích lũy, chị Huyền thường ưu tiên chọn giữ tiền bằng vàng với mong muốn giữ “an toàn”. Bởi vậy, cứ mỗi lần có một khoản tiền tiết kiệm, chị thường tới tiệm mua vàng nhẫn trơn để tích lũy.

“Tôi hay mua vàng ở Mi Hồng. Mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu đều đi mua vàng tích lũy. Vì mua tích lũy nên cứ để đó thôi, cứ mua dần dần, nếu không cần thì không bán ra. Đi làm dư nhiều mua nhiều, dư ít mua ít, khi nào cần thì mới bán”, chị Lê Huyền cho hay.

Lắc tay bằng vàng là một trong các sản phẩm được ưa chuộng

Anh Phạm Ngọc Duy (chủ tiệm vàng Kim Dung) cho biết, không chỉ tới hôm nay mà hơn nửa năm qua, lượng khách tới mua vàng số lượng lớn để tích trữ tại cửa hàng vàng của anh ngày một tăng, chủ yếu là khách quen lâu năm. Anh Duy lý giải, do hiện tại lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng giảm, bất động sản đứng yên trong khi giá cổ phiếu thất thường. Đến hôm nay (5/3), do giá vàng lại lên cao nên tiệm vàng của anh Duy càng bán chạy hơn, số lượng bán ra cao hơn từ 25-30% so với những ngày trước đó.

“Đa số họ mua vàng nhẫn trơn để tích lũy. Nhiều người mua luôn tấm lắc lớn hoặc dây chuyền lớn để vừa làm đồ trang sức, vừa tích lũy. Lượng người có tiền dư dả mua vàng tích lũy rất nhiều, họ mua với số lượng lớn để ở trong nhà. Năm trước và đầu năm nay đều có xu hướng này”, anh Phạm Ngọc Duy nói.

Các chuyên gia khuyến cáo, để tránh giá vàng tăng “mất kiểm soát”, người dân và nhà đầu tư không nên chạy theo đám đông. Cuối năm 2023, Thủ tướng đã ký công điện yêu cầu Ngân hàng nhà nước và các bộ ngành liên quan có các giải pháp quản lý, chấn chỉnh nhằm bình ổn thị trường vàng, không để giá vàng tăng mất kiểm soát.