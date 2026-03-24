Giá vật liệu có nguy cơ “leo thang”, Bộ Xây dựng yêu cầu siết quản lý

Thứ Ba, 15:55, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tăng cường quản lý, kịp thời công bố giá, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm và ổn định thị trường.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị tăng cường quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng, bảo đảm triển khai hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia.

Bộ Xây dựng đề nghị địa phương siết quản lý, ngăn tình trạng tăng giá vật liệu bất hợp lý.
Bộ Xây dựng đề nghị địa phương siết quản lý, ngăn tình trạng tăng giá vật liệu bất hợp lý.

Chủ động kiểm soát biến động giá vật liệu

Theo Bộ Xây dựng, thời gian gần đây, xung đột và chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Điều này khiến giá xăng dầu trong nước và thế giới có xu hướng tăng nhanh, kéo theo nguy cơ tác động dây chuyền đến chi phí sản xuất, vận chuyển và giá các loại vật liệu xây dựng.

Các vật liệu chịu ảnh hưởng lớn gồm cát, đá, đất đắp, xi măng, thép…vốn là những đầu vào chủ lực trong các công trình xây dựng, đặc biệt là dự án hạ tầng quy mô lớn.

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án giao thông, năng lượng và hạ tầng chiến lược, việc giá vật liệu biến động bất thường có thể làm tăng chi phí đầu tư, ảnh hưởng tiến độ thi công, gây khó khăn trong thực hiện hợp đồng xây dựng và mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Để ứng phó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh: “Không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý; ngăn chặn việc đưa tin sai lệch gây nhiễu loạn thị trường”.

Bảo đảm nguồn cung, kiểm soát chi phí và giá cả

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương chủ động tổng hợp nhu cầu vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung, ưu tiên phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia và công trình dân sinh cấp bách.

Cùng với đó, cần rà soát trữ lượng các mỏ khoáng sản, đẩy nhanh cấp phép và nâng công suất khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế.

gia vat lieu co nguy co leo thang , bo xay dung yeu cau siet quan ly hinh anh 2
Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng công trình, đánh giá việc tăng giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến dự án để sử dụng chi phí dự phòng hiệu quả, hợp lý.

Một nội dung quan trọng khác là công tác công bố giá. Theo Bộ Xây dựng, việc cập nhật, điều chỉnh giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng phải được thực hiện kịp thời, sát với diễn biến thị trường.

“Đối với các loại vật liệu có biến động bất thường do ảnh hưởng của giá nhiên liệu, cần công bố giá hàng tháng hoặc sớm hơn khi cần thiết để các đơn vị có cơ sở lập và điều chỉnh dự toán”, đại diện Bộ Xây dựng cho biết.

Bộ cũng lưu ý không để xảy ra tình trạng công bố giá chậm hoặc không phản ánh đúng mặt bằng giá, gây ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án.

Bên cạnh các giải pháp về thị trường, Bộ Xây dựng đề nghị các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi sát diễn biến giá vật liệu, đặc biệt là các loại phục vụ công trình trọng điểm.

Các đơn vị cần chủ động phân tích, dự báo, xây dựng kịch bản biến động giá và đánh giá tác động đến tổng mức đầu tư cũng như khả năng cân đối nguồn vốn.

Đối với các ban quản lý dự án và chủ đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chi phí xây dựng, sử dụng hiệu quả chi phí dự phòng và lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với diễn biến thị trường.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết: “Cần khẩn trương rà soát các hợp đồng đang triển khai, đặc biệt là hợp đồng theo đơn giá cố định và trọn gói, để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả dự án”.

 

Phi Long/VOV.VN
