Giá xăng, dầu giảm từ 15h00 hôm nay

Tiếp tục kỳ điều hành giá xăng, dầu, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu áp dụng từ 15h00 ngày 16/10.



Theo đó, Liên Bộ quyết định điều chỉnh giảm giá bán mặt hàng xăng E5RON92 là 310 đồng/lít so với mức giá hiện tại xuống còn 19.470 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 271 đồng/lít về mức 20.795 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 415 đồng/lít còn ở mức giá bán 16.223 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 528 đồng/lít về mức 15.258 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.103 đồng/kg để có giá bán mới là 12.816 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít. Tăng mức trích lập Quỹ bình ổn đới với dầu mazut lên mức 900 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít/kg).

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h00 chiều 15/10.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu riêng đối với xăng RON95 là 200 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít, các mặt hàng xăng dầu khác không chi Quỹ Bình ổn giá (kỳ trước chi 200-500 đồng/lít/kg, tùy loại).

Giải thích việc giảm giá các mặt hàng xăng, dầu trong kỳ điều hành lần này, Liên Bộ cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 16/10/2019 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm.

Xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,40 USD/thùng, tương đương -4,71% so với kỳ trước); Xăng RON95 (giảm 2,97 USD/thùng, tương đương -3,77% so với kỳ trước); dầu diesel 0.05S có giá 75,458 USD/thùng (giảm 3,81 USD/thùng, tương đương -4,80% so với kỳ trước); dầu hỏa có giá 75,365 USD/thùng (giảm 4,55 USD/thùng, tương đương -5,69% so với kỳ trước); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 303,255 USD/tấn (giảm 124,95 USD/tấn, tương đương -29,18% so với kỳ trước).

Để đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, sử dụng linh hoạt công cụ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ sản xuất và đời sống của người dân, góp phần bình ổn thị trường, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính đã giữ mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92, RON95 và dầu diesel, dầu hỏa, tăng mức trích lập Quỹ BOG đối với dầu mazut, đồng thời chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức từ 200 đồng/lít, các loại xăng dầu khác không chi (kỳ trước chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu từ 200-500 đồng/lít).

Kể từ đầu năm đến nay, giá xăng được điều chỉnh 20 lần với 8 lần tăng, 9 lần giảm và 3 lần giữ nguyên giá./.