Gian hàng 0 đồng ở Lai Châu, nơi san sẻ yêu thương

Với mục tiêu chia sẻ một phần khó khăn do đại dịch Covid 19 và mưa lũ gây ra đối với những người yếu thế trên địa bàn, ngày 29/4, gian hàng 0 đồng do Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức đã chính thức mở cửa. Qua 2 ngày mở cửa, gian hàng đã thu hút hàng trăm lượt người tới tham gia, với không khí vui vẻ và đầm ấm.

Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Lai Châu, 30/4 là ngày thứ hai khu gian hàng 0 đồng mở cửa, có rất đông người dân đến tham gia. Ngoài các đối tượng yếu thế như hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động tự do không có việc làm đến lấy hàng nhu yếu phẩm, còn có cả các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đến ủng hộ. Ai thiếu thì đến lấy, ai dư thì đến cho và điều đặc biệt là cả người lấy, người cho đều chung một tâm thế vui vẻ, cởi mở.

Gian hàng 0 đồng ở Lai Châu quy tụ hơn 10 mặt hàng, chủ yếu là hàng hóa nhu yếu phẩm phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Chị Sùng Thị Ka, ở bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu cho biết: Bản chị đa phần là hộ nghèo. Từ ngày thực hiện phòng dịch theo quy định, cả bản không ai ra ngoài đi làm, nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Khi được tin có gian hàng hỗ trợ ở đây, chị và một số chị em trong bản đã xuống để xin được nhận hàng. Dù số lượng không nhiều, nhưng lượng gạo, muối, mì chính, dầu ăn nhận được thực sự rất ý nghĩa với gia đình chị và bà con trong giai đoạn khó khăn này.

Chị Sùng Thị Ka cho biết: "Mình là phụ nữ thì mình phải đi chợ cho nên gặp nhiều khó khăn cái sinh hoạt hoặc là không đi làm kiếm tiền được thì không có tiền ăn. Hôm nay món hàng mình nhận được là món hàng rất cần thiết với gia đình, vì thời gian khó khăn này gia đình nào cũng cần thiết các món hàng như thế này."

Chương trình gian hàng 0 đồng do Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức dành cho các hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do không có việc làm, đối tượng yếu thế... bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiệt hại do thiên tai trên địa bàn lần đầu tiên được tổ chức thí điểm tại thành phố Lai Châu. Bước đầu thành công ngoài mong đợi, với gần 500 lượt người đến lấy hàng và ủng hộ gian hàng sau 2 ngày mở cửa. Mỗi người đến đều được sắp xếp ngồi đúng khoảng cách, đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt; được các đoàn viên thanh niên hướng dẫn lựa chọn những mặt hàng mình và gia đình cần. Một người khó khăn đến lấy hàng sẽ được lựa chọn 5 trong hơn 10 món có trong gian hàng, với tổng trị giá khoảng 100 nghìn đồng. Các mặt hàng hỗ trợ chủ yếu là lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, mắm, muối, dầu ăn, trứng, cá khô, lạc nhân, rau xanh...

Bà Pờ Thị Hiền, Giám đốc VNPT Lai Châu, đơn vị đồng hành cùng chương trình chia sẻ: "Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tập đoàn thì VNPT trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Tỉnh đoàn để tổ chức chương trình với chủ đề là san sẻ yêu thương và chung tay đẩy lùi dịch bệnh, thiên tai. Với thông điệp đó thì VNPT cũng rất mong muốn cùng với Tỉnh đoàn chuyển đến tận tay những hộ nghèo và cận nghèo, để chúng tôi muốn truyền thông điệp đến bà con là không để bỏ ai ở lại phía sau".

Sau 2 ngày mở cửa, gian hàng đã đón nhận hàng trăm lượt người nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn đến nhận hàng, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân trong tình hình dịch bệnh, thiên tai thới gian qua.

Ngoài những người đến lấy hàng, trong 2 ngày qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên Tỉnh đoàn Lai Châu còn đã chuyển hàng chục gói hàng đến gia đình các đối tượng yếu thế không thể đến nhận.

Anh Nguyễn Tiến Thịnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu cho biết, đây hoạt động rất ý nghĩa trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và các trận mưa lũ những ngày qua gây ra. Chương trình mong muốn nhận được sự chung tay của cộng đồng xã hội, để có nhiều hơn người nghèo, đối tượng yếu thế được nhận hàng.

Anh Nguyễn Tiến Thịnh cũng cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ cố gắng để triển khai tại các huyện và đưa các xe lưu động đến những vùng khó khăn mà người dân không đi nhận được. Tỉnh đoàn Lai Châu mong muốn, gian hàng 0 đồng tại địa phương sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm ủng hộ của các tố chức, cá nhân hảo tâm, giúp những người yếu thế trên địa bàn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra./.