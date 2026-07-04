Giới tỷ phú thiết lập kỷ lục mới nhờ trí tuệ nhân tạo (AI)

Danh sách tỷ phú mới cập nhật của Forbes ghi nhận con số kỷ lục 3.428 doanh nhân, nhà đầu tư và người thừa kế, với tổng tài sản đạt mức kỷ lục 20,1 nghìn tỷ USD.

Nói cách khác, cứ mỗi ngày trong 12 tháng qua, thế giới lại có thêm hơn một tỷ phú mới. Tài sản trung bình của một tỷ phú hiện là 5,8 tỷ USD, tăng từ mức 5,3 tỷ USD vào năm 2025.

Ảnh minh họa: Forbes

Mỹ là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với con số kỷ lục 989 người, bao gồm 15 trong số 20 người giàu nhất. Tiếp theo là Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) với 610 tỷ phú, và Ấn Độ đứng thứ 3 với khoảng cách khá xa (229 người).

Chưa bao giờ giới tỷ phú lại chi phối thế giới mạnh mẽ như hiện nay. Họ tác động đến chính trị, chính sách, thị trường chứng khoán và cơn sốt AI.

Người giàu nhất thế giới hiện là Elon Musk – ông chủ của hãng xe điện Tesla và công ty công nghệ vũ trụ SpaceX. Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX hôm 12/6 vừa qua đã đưa tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD, đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử giới siêu giàu toàn cầu.

Theo Forbes, tài sản của ông Elon Musk lớn gấp hơn 3 lần so với những người bám đuổi sát nút: người đứng thứ hai thế giới là ông Larry Page – nhà sáng lập Google (tài sản ước tính 257 tỷ USD) và người đứng thứ ba là ông Sergey Brin – đồng sáng lập Google (237 tỷ USD).

Hiện có tới 20 người lọt vào "câu lạc bộ 100 tỷ USD" theo thống kê của Forbes.