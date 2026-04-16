中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gỡ “thẻ vàng” IUU: Gia Lai xử phạt trên 9,5 tỷ đồng về vi phạm trên biển

Thứ Năm, 15:59, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Góp phần gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu, lực lượng Biên phòng Gia Lai tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp tại địa phương. Từ tháng 7/2025 đến nay, đã xử lý hơn 370 trường hợp, phạt trên 9,5 tỷ đồng.

 


Cụ thể, từ tháng 7/2026 tới nay, Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, nâng cao nhận thức của ngư dân trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Thông qua đó, Bộ đội Biên phòng đã kiểm tra, kiểm soát hơn 23.000 lượt phương tiện với 152.000 lượt lao động xuất, nhập bến, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc khai thác sai quy định.

Lực lượng biên phòng phát tờ rơi với nội dung dễ hiểu để ngư dân dễ nắm bắt pháp luật khi đánh bắt hải sản.  

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã điều tra, xác minh và xử lý 371 vụ với 379 đối tượng vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 9,5 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến việc tắt thiết bị giám sát hành trình, khai thác sai vùng, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cùng với đó, lực lượng chức năng phối hợp triển khai các biện pháp mạnh như không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện, xử lý dứt điểm tàu “3 không”, siết chặt kỷ cương trong hoạt động khai thác thủy sản.

Song song với các biện pháp truyền thống, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý như: triển khai thủ tục biên phòng điện tử, lắp đặt hệ thống camera tại các điểm kiểm soát trọng yếu.

Điều này giúp hình thành hệ thống giám sát liên hoàn, để phối hợp cùng các cơ quan chức năng phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm và phục vụ hiệu quả công tác truy xuất nguồn gốc hải sản. 

Một buổi tuyên truyền của lực lượng biên phòng ngay tại cảng cá

Trung tá Nguyễn Quốc Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhơn Lý, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: “Đảng uỷ, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Nhơn Lý phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho các thuyền trưởng, ngư dân trong quá trình khai thác, làm ăn trên biển chấp hành tốt các quy định; tổ chức cho bà con ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Nhơn Lý cũng thông qua mô hình Tiếng loa biên phòng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tuyên truyền cho bà con ngư dân thấm sâu, nhất là 14 điều cấm theo Luật Thuỷ sản để bà con nắm biết và tích cực phối hợp cùng địa phương tham gia tốt”.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: gia lai vi phạm biển iuu biên phòng biên phòng gia lai biên phòng khai thác thủy sản trái phép
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Rộn ràng chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" năm 2026 tại Gia Lai

VOV.VN - Trong không khí phấn khởi đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Binh đoàn 15 tổ chức chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai, với nhiều hoạt động sôi động, mang mùa xuân ấm áp đến đồng bào Jarai vùng biên giới phía Tây của tỉnh.

Biên phòng Gia lai cứu nhiều người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

VOV.VN - Tại vùng lũ phía Đông tỉnh Gia Lai, mưa đã giảm nhưng nước rút rất chậm. Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng chính quyền địa phương vẫn duy trì quân số, phương tiện, kiên trì bám địa bàn để hỗ trợ người dân còn mắc kẹt trong các khu vực ngập sâu.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 13

VOV.VN - Những ngày này, khi bão số 13 (Kalmaegi) đang tiến gần đất liền với diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tích cực phối hợp chính quyền địa phương giúp người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc tới nơi an toàn; đồng thời duy trì chế độ trực 24/24 để kịp thời ứng phó với bão.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp