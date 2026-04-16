Gỡ “thẻ vàng” IUU: Gia Lai xử phạt trên 9,5 tỷ đồng về vi phạm trên biển



Cụ thể, từ tháng 7/2026 tới nay, Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, nâng cao nhận thức của ngư dân trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Thông qua đó, Bộ đội Biên phòng đã kiểm tra, kiểm soát hơn 23.000 lượt phương tiện với 152.000 lượt lao động xuất, nhập bến, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc khai thác sai quy định.

Lực lượng biên phòng phát tờ rơi với nội dung dễ hiểu để ngư dân dễ nắm bắt pháp luật khi đánh bắt hải sản.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã điều tra, xác minh và xử lý 371 vụ với 379 đối tượng vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 9,5 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến việc tắt thiết bị giám sát hành trình, khai thác sai vùng, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Cùng với đó, lực lượng chức năng phối hợp triển khai các biện pháp mạnh như không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện, xử lý dứt điểm tàu “3 không”, siết chặt kỷ cương trong hoạt động khai thác thủy sản.

Song song với các biện pháp truyền thống, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý như: triển khai thủ tục biên phòng điện tử, lắp đặt hệ thống camera tại các điểm kiểm soát trọng yếu.

Điều này giúp hình thành hệ thống giám sát liên hoàn, để phối hợp cùng các cơ quan chức năng phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm và phục vụ hiệu quả công tác truy xuất nguồn gốc hải sản.

Một buổi tuyên truyền của lực lượng biên phòng ngay tại cảng cá

Trung tá Nguyễn Quốc Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhơn Lý, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: “Đảng uỷ, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Nhơn Lý phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho các thuyền trưởng, ngư dân trong quá trình khai thác, làm ăn trên biển chấp hành tốt các quy định; tổ chức cho bà con ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Nhơn Lý cũng thông qua mô hình Tiếng loa biên phòng với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tuyên truyền cho bà con ngư dân thấm sâu, nhất là 14 điều cấm theo Luật Thuỷ sản để bà con nắm biết và tích cực phối hợp cùng địa phương tham gia tốt”.