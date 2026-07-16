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VOV.VN - Ngày 15/7, Triển lãm Kinh doanh Halal quốc tế lớn nhất tại Thái Lan mang tên “Grand Halal Bangkok 2026” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế BITEC, thủ đô Bangkok. Đây là cơ hội lớn để các quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu vào thị trường tiêu dùng tiềm năng của thế giới Hồi giáo.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_-grand-halal-bangkok-2026-doanh-nghiep-viet-tang-toc-hoi-nhap-chuoi-halal-quoc-te.m3u8
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Từ khóa
Grand Halal Bangkok 2026: Doanh nghiệp Việt tăng tốc hội nhập chuỗi Halal quốc tế (có voice)
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2026-07/tiktok_-grand-halal-bangkok-2026-doanh-nghiep-viet-tang-toc-hoi-nhap-chuoi-halal-quoc-te.m3u8
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