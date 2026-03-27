Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030

Theo chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII ngày 28/3, UBND TP Hà Nội báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021–2025 và định hướng nhiệm vụ 2026–2030.

Báo cáo nhấn mạnh, trong giai đoạn 2021–2025, kinh tế Thủ đô diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động sau đại dịch nhưng vẫn đạt kết quả đáng ghi nhận. Tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,16%, vượt kế hoạch và cao hơn đáng kể so với năm trước; bình quân cả giai đoạn đạt khoảng 6,6%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng mạnh qua các năm, đạt hơn 711.000 tỷ đồng vào năm 2025, dẫn đầu cả nước và khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của Hà Nội.

Hà Nội xác định ba trụ cột chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng (ảnh minh họa)

Hoạt động thương mại và hội nhập quốc tế phục hồi rõ nét. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 68 tỷ USD, tăng 11,6%; trong đó xuất khẩu tăng 8,4%. Du lịch bật tăng mạnh với 33,7 triệu lượt khách, bao gồm 7,8 triệu lượt khách quốc tế. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 11,3 tỷ USD trong cả giai đoạn, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thủ đô tiếp tục được củng cố.

Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký lên hơn 867.000. Hệ thống tài chính – tín dụng phát triển ổn định, với tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng đều tăng trưởng cao. Đặc biệt, giải ngân đầu tư công đạt mức cao nhất từ trước tới nay, thể hiện quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy tăng trưởng.

Ở lĩnh vực xã hội, Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu cả nước về giáo dục, nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe được cải thiện với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng – an ninh giữ vững, đối ngoại được mở rộng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng, hạ tầng đô thị còn thiếu đồng bộ, ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa trở thành động lực chủ đạo. Một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra.

Giai đoạn 2026–2030, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, giữ vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo của cả nước, từng bước kết nối toàn cầu. Thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 11%/năm, GRDP bình quân đầu người khoảng 12.000 USD; kinh tế số chiếm 40% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa đạt 65–70%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội xác định ba trụ cột chiến lược gồm thể chế, quy hoạch và đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; phát triển mạnh các ngành kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn.

Thành phố cũng sẽ tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh; tăng cường liên kết vùng; cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống người dân. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn tới dự kiến khoảng 5 triệu tỷ đồng, với khu vực tư nhân đóng vai trò chủ đạo, cùng với nguồn lực từ nhà nước và đầu tư nước ngoài.

Với định hướng rõ ràng và các giải pháp đồng bộ, Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế đầu tàu phát triển của cả nước trong giai đoạn mới.