中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030

Thứ Sáu, 10:50, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo thống kê, Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và hiện đại.

Theo chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII ngày 28/3, UBND TP Hà Nội báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021–2025 và định hướng nhiệm vụ 2026–2030.

Báo cáo nhấn mạnh, trong giai đoạn 2021–2025, kinh tế Thủ đô diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động sau đại dịch nhưng vẫn đạt kết quả đáng ghi nhận. Tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt 8,16%, vượt kế hoạch và cao hơn đáng kể so với năm trước; bình quân cả giai đoạn đạt khoảng 6,6%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng mạnh qua các năm, đạt hơn 711.000 tỷ đồng vào năm 2025, dẫn đầu cả nước và khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của Hà Nội.

ha noi dat muc tieu tang truong 11 giai doan 2026 - 2030 hinh anh 1
Hà Nội xác định ba trụ cột chiến lược để đạt mục tiêu tăng trưởng (ảnh minh họa)

Hoạt động thương mại và hội nhập quốc tế phục hồi rõ nét. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 68 tỷ USD, tăng 11,6%; trong đó xuất khẩu tăng 8,4%. Du lịch bật tăng mạnh với 33,7 triệu lượt khách, bao gồm 7,8 triệu lượt khách quốc tế. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 11,3 tỷ USD trong cả giai đoạn, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thủ đô tiếp tục được củng cố.

Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký lên hơn 867.000. Hệ thống tài chính – tín dụng phát triển ổn định, với tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng đều tăng trưởng cao. Đặc biệt, giải ngân đầu tư công đạt mức cao nhất từ trước tới nay, thể hiện quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy tăng trưởng.

Ở lĩnh vực xã hội, Hà Nội tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu cả nước về giáo dục, nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe được cải thiện với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng – an ninh giữ vững, đối ngoại được mở rộng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành phố cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng, hạ tầng đô thị còn thiếu đồng bộ, ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa trở thành động lực chủ đạo. Một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra.

Giai đoạn 2026–2030, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, giữ vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo của cả nước, từng bước kết nối toàn cầu. Thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 11%/năm, GRDP bình quân đầu người khoảng 12.000 USD; kinh tế số chiếm 40% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa đạt 65–70%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hà Nội xác định ba trụ cột chiến lược gồm thể chế, quy hoạch và đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; phát triển mạnh các ngành kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn.

Thành phố cũng sẽ tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh; tăng cường liên kết vùng; cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống người dân. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn tới dự kiến khoảng 5 triệu tỷ đồng, với khu vực tư nhân đóng vai trò chủ đạo, cùng với nguồn lực từ nhà nước và đầu tư nước ngoài.

Với định hướng rõ ràng và các giải pháp đồng bộ, Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế đầu tàu phát triển của cả nước trong giai đoạn mới.

Đ. Hưng/VOV.VN
Tag: Hà Nội mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội GRDP tăng trưởng 11%
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quốc hội chốt giao mục tiêu GDP năm 2026 tăng từ 10% trở lên
VOV.VN - Sáng 13/11, với 90,51% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2026. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 được Quốc hội giao từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người 5.400-5.500 USD.

Việt Nam đặt mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP vào 2045
VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến 2030, tầm nhìn 2045, đặt mục tiêu đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp 7% GDP vào 2030 và 9% GDP vào 2045, thúc đẩy quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST