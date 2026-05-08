Hà Nội đề xuất dự án nâng cấp trục Quốc lộ 1A gần 162.000 tỷ đồng

Theo tờ trình, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 161.994 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, bắt đầu từ nút giao hầm Kim Liên (kết nối Vành đai 1) và kết thúc tại khu vực Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội.

Nút giao hầm Kim Liên kết nối Vành đai 1.

Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 90 m, gồm:10 làn xe trên tuyến chính; 6 làn xe đường song hành hai bên.

Ngoài việc đầu tư xây dựng tuyến đường mới, dự án còn bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 337,3 ha. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Theo UBND TP Hà Nội, mục tiêu của dự án là hình thành một trục giao thông hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc – Nam và góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô theo quy hoạch dài hạn.

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với hàng loạt khu đô thị lớn như Ocean Park, Trump Organization, Khu đô thị Olympic, đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City… cũng như liên kết thuận lợi với các tỉnh phía Nam và khu vực duyên hải. Bên cạnh chức năng giao thông, dự án còn được định hướng gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc hành lang Quốc lộ 1A, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương dự án đi qua.

Các khu vực chịu tác động của dự án gồm nhiều phường, xã thuộc Hà Nội như Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên…

Theo xác định của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản ban hành tháng 3/2026, giá trị dự kiến của quỹ đất thanh toán khoảng 162.000 tỷ đồng. Giá trị chính thức sẽ được xác định khi hoàn tất việc rà soát và phê duyệt theo quy định.

UBND TP Hà Nội đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án này.