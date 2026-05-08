中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội đề xuất dự án nâng cấp trục Quốc lộ 1A gần 162.000 tỷ đồng

Thứ Sáu, 16:07, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị” theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Theo tờ trình, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 161.994 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, bắt đầu từ nút giao hầm Kim Liên (kết nối Vành đai 1) và kết thúc tại khu vực Cầu Giẽ thuộc địa phận xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội.

ha noi de xuat du an nang cap truc quoc lo 1a gan 162.000 ty dong hinh anh 1
Nút giao hầm Kim Liên kết nối Vành đai 1.

Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 90 m, gồm:10 làn xe trên tuyến chính; 6 làn xe đường song hành hai bên.

Ngoài việc đầu tư xây dựng tuyến đường mới, dự án còn bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 337,3 ha. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Theo UBND TP Hà Nội, mục tiêu của dự án là hình thành một trục giao thông hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải theo hướng Bắc – Nam và góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô theo quy hoạch dài hạn.

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với hàng loạt khu đô thị lớn như Ocean Park, Trump Organization, Khu đô thị Olympic, đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City… cũng như liên kết thuận lợi với các tỉnh phía Nam và khu vực duyên hải. Bên cạnh chức năng giao thông, dự án còn được định hướng gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị dọc hành lang Quốc lộ 1A, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương dự án đi qua.

Các khu vực chịu tác động của dự án gồm nhiều phường, xã thuộc Hà Nội như Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên…

Theo xác định của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản ban hành tháng 3/2026, giá trị dự kiến của quỹ đất thanh toán khoảng 162.000 tỷ đồng. Giá trị chính thức sẽ được xác định khi hoàn tất việc rà soát và phê duyệt theo quy định.

UBND TP Hà Nội đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án này.

 

Đ.Hưng/VOV.VN
Tag: Dự án Quốc lộ 1A Hà Nội Trục không gian Quốc lộ 1A Hà Nội đầu tư gần 162.000 tỷ Mở rộng Quốc lộ 1A Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hoàn thành 2 cầu lớn, giải quyết ùn tắc trên Quốc lộ 1A phía Bắc tỉnh Quảng Trị
Hoàn thành 2 cầu lớn, giải quyết ùn tắc trên Quốc lộ 1A phía Bắc tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Việc hoàn thành mở rộng Cầu Gianh và Quán Hàu giúp tháo gỡ các “nút thắt cổ chai” gây ùn tắc giao thông thường xuyên trên Quốc lộ 1A tại tỉnh Quảng Bình cũ, nay là phía Bắc tỉnh Quảng Trị mới.

Hoàn thành 2 cầu lớn, giải quyết ùn tắc trên Quốc lộ 1A phía Bắc tỉnh Quảng Trị

Hoàn thành 2 cầu lớn, giải quyết ùn tắc trên Quốc lộ 1A phía Bắc tỉnh Quảng Trị

VOV.VN - Việc hoàn thành mở rộng Cầu Gianh và Quán Hàu giúp tháo gỡ các “nút thắt cổ chai” gây ùn tắc giao thông thường xuyên trên Quốc lộ 1A tại tỉnh Quảng Bình cũ, nay là phía Bắc tỉnh Quảng Trị mới.

Cận cảnh nút giao kết nối Quốc lộ 1A với cao tốc Bắc Nam đoạn qua Ninh Bình
Cận cảnh nút giao kết nối Quốc lộ 1A với cao tốc Bắc Nam đoạn qua Ninh Bình

VOV.VN - Sau hơn một năm thi công, nút giao Liêm Sơn kết nối Quốc lộ 1A với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đang hoàn thiện hạng mục cuối, chuẩn bị thông xe. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ rút ngắn quãng đường, tạo thuận lợi giao thông, đồng thời mở ra cơ hội kết nối liên tỉnh, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế.

Cận cảnh nút giao kết nối Quốc lộ 1A với cao tốc Bắc Nam đoạn qua Ninh Bình

Cận cảnh nút giao kết nối Quốc lộ 1A với cao tốc Bắc Nam đoạn qua Ninh Bình

VOV.VN - Sau hơn một năm thi công, nút giao Liêm Sơn kết nối Quốc lộ 1A với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đang hoàn thiện hạng mục cuối, chuẩn bị thông xe. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ rút ngắn quãng đường, tạo thuận lợi giao thông, đồng thời mở ra cơ hội kết nối liên tỉnh, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế.

Người về quê ăn Tết đông, Quốc lộ 1A qua cầu Gianh, Quảng Bình ùn tắc hơn 2km
Người về quê ăn Tết đông, Quốc lộ 1A qua cầu Gianh, Quảng Bình ùn tắc hơn 2km

VOV.VN - Lượng phương tiện di chuyển từ Nam ra Bắc lớn làm Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Gianh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ùn tắc hơn 2km.

Người về quê ăn Tết đông, Quốc lộ 1A qua cầu Gianh, Quảng Bình ùn tắc hơn 2km

Người về quê ăn Tết đông, Quốc lộ 1A qua cầu Gianh, Quảng Bình ùn tắc hơn 2km

VOV.VN - Lượng phương tiện di chuyển từ Nam ra Bắc lớn làm Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Gianh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình ùn tắc hơn 2km.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp