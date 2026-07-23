Hà Nội kiểm tra, giám sát chất lượng pha chế và kinh doanh xăng sinh học E10

Theo Kế hoạch, hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy chuẩn kỹ thuật về pha chế, chất lượng nhiên liệu; hành vi kinh doanh xăng sinh học E10 không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, không đúng tiêu chuẩn công bố áp dụng, không bảo đảm yêu cầu về đo lường, chất lượng và điều kiện lưu thông.

Đối tượng kiểm tra là các thương nhân phân phối xăng dầu; tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10. Trường hợp cần thiết, căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước hoặc theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, phạm vi kiểm tra có thể được mở rộng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động bảo quản, phân phối, lưu thông xăng sinh học E10 nhằm đảm bảo công tác quản lý chất lượng đạt hiệu quả cao nhất.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân trong chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn có hoạt động liên quan đến xăng sinh học E10, gồm cơ sở sản xuất, pha chế; kho, tổng kho, kho trung chuyển; thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10.

Việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động bảo quản, phân phối, lưu thông trên thị trường. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy hoặc chứng nhận hợp quy, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện bảo đảm chất lượng trong sản xuất, pha chế, bảo quản, phân phối và lưu thông xăng sinh học E10. Việc lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp của xăng sinh học E10 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và các quy định pháp luật có liên quan. Việc chấp hành quy định về đo lường trong kinh doanh xăng dầu; tình trạng kiểm định, sử dụng phương tiện đo, cột đo xăng dầu, bình chuẩn, hệ thống đo và các yêu cầu pháp luật liên quan trong kinh doanh xăng dầu. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10.

Hoạt động kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch; kết hợp kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, lấy mẫu, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên thị trường để

bảo đảm khách quan, kịp thời phát hiện nguy cơ không phù hợp về chất lượng, đo lường. Căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở, kết quả kiểm tra hồ sơ, dấu hiệu vi phạm hoặc yêu cầu quản lý nhà nước, Đoàn kiểm tra xem xét, quyết định việc lấy mẫu xăng sinh học E10 để thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp theo quy định. Việc kiểm tra, lấy mẫu (nếu có), niêm phong mẫu, bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu, thử nghiệm mẫu, đánh giá kết quả và xử lý kết quả kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kinh doanh xăng dầu và xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giúp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng hiểu đúng về mục đích, yêu cầu của hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10. Qua đó, khẳng định mục tiêu của hoạt động kiểm tra là phục vụ quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và góp phần ổn định thị trường; tránh tình trạng thông tin không chính xác gây tâm lý bất ổn hoặc tác động không cần thiết đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.