Hà Nội quy hoạch tầm nhìn 100 năm, 'đất vàng' phố cổ có biến mất?

Thứ Hai, 14:18, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong quy hoạch tổng thể Thủ đô, định hướng phát triển dài hạn với tầm nhìn 100 năm, khu phố cổ Hà Nội sẽ có nhiều thay đổi so với hiện tại.

Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô, định hướng phát triển dài hạn với tầm nhìn 100 năm. Thời gian tiếp nhận góp ý từ ngày 12/3 đến 23/3.

Trong tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng bảo tồn tối đa không gian lõi phố cổ và phố cũ. Một số cơ quan quanh hồ Gươm dự kiến sẽ được di dời để mở rộng quảng trường và tăng diện tích không gian công cộng.

Theo quy hoạch, khu phố cổ Hà Nội tiếp tục giữ gìn cấu trúc các tuyến phố truyền thống hiện có. Thành phố sẽ phân vùng bảo tồn để kiểm soát việc cải tạo, xây dựng, đồng thời duy trì các trục thương mại gắn với nhà ở truyền thống.

Những tuyến phố đặc trưng như Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Ngang, Đồng Xuân, Lương Văn Can, Cầu Gỗ, Chả Cá, Hàng Lược…sẽ tiếp tục được bảo tồn.

Phố cổ Hà Nội sẽ có diện mạo mới trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm nữa

Các di tích và công trình công cộng quan trọng như chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Da, đền Bạch Mã, đình Hàng Bạc, nhà cổ 87 Mã Mây hay nhà 46 Hàng Ngang cũng sẽ được gìn giữ và tôn tạo.

Thành phố đồng thời định hướng cải tạo lõi các ô phố, hình thành những không gian văn hóa phục vụ lễ hội truyền thống, qua đó xây dựng hình ảnh kiến trúc đô thị cổ đặc trưng.

Đối với khu vực hồ Gươm và phụ cận, quy hoạch đặt mục tiêu bảo tồn hình ảnh đặc trưng của hồ, đồng thời cải thiện cảnh quan xung quanh. Các tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, Tràng Thi sẽ được quản lý chặt về kiến trúc và cảnh quan.

Những công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa như đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, Bưu điện Hà Nội, Trung tâm thương mại Tràng Tiền hay tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh sẽ tiếp tục được bảo tồn.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phía đông hồ Gươm nhằm tăng thêm không gian công cộng phục vụ người dân và du khách.

Các di sản kiến trúc thuộc địa Pháp có giá trị như biệt thự cổ, công trình cơ quan công quyền, công trình văn hóa (Nhà hát Lớn, ga Hàng Cỏ, Bảo tàng Lịch sử...), các công trình tôn giáo, Đại học Dược, cầu Long Biên... cũng sẽ được bảo tồn và tôn tạo.

Một điểm đáng chú ý là thành phố định hướng cải tạo không gian bên trong các ô phố, tạo ra những khu vực sinh hoạt văn hóa và tổ chức lễ hội truyền thống, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc của khu phố cổ trong bối cảnh phát triển đô thị dài hạn.

Khu phố cũ được định hướng ưu tiên phát triển các công trình văn hóa, dịch vụ du lịch, văn phòng cao cấp, cùng các trung tâm ngân hàng, tài chính và chứng khoán.

Đồng thời, quy hoạch sẽ nâng cao chất lượng và sự đa dạng cảnh quan, phát triển hệ thống không gian mở và các tuyến đi bộ, kết nối các quảng trường với công trình văn hóa, thương mại, dịch vụ, khu phố cổ và khu vực hồ Gươm.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ cải tạo, nâng cấp các trụ sở chính trị - hành chính như Thành ủy, UBND TP Hà Nội, HĐND TP và Mặt trận Tổ quốc; đồng thời bổ sung các công trình tiện ích công cộng phục vụ du lịch và văn hóa chất lượng cao.

Quy hoạch cũng hướng tới cải thiện điều kiện giao thông, hạ tầng đô thị và môi trường khu vực; bảo tồn không gian mặt nước và cây xanh, tăng cường kết nối hồ Gươm với khu phố cổ, phố cũ, Hoàng thành Thăng Long và sông Hồng. Ngoài ra, các vườn hoa, tiểu cảnh và lối đi bộ sẽ được phát triển thêm tại các khu vực được cải tạo trong khu vực này.

Thủ tướng: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Chiều 14/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Theo VTC News
Tag: Hà Nội quy hoạch phố cổ quy hoạch tổng thể Thủ đô di sản kiến trúc bảo tồn
Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, hỗ trợ bầu cử, công an Thủ đô ra quân 100%
Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, hỗ trợ bầu cử, công an Thủ đô ra quân 100%

VOV.VN - Theo Công an TP Hà Nội, lực lượng công an kết hợp với lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở đã ra quân trực chiến 100% quân số, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, hỗ trợ các cử tri cao tuổi, người khuyết tật trên toàn địa bàn.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, hỗ trợ bầu cử, công an Thủ đô ra quân 100%

Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, hỗ trợ bầu cử, công an Thủ đô ra quân 100%

VOV.VN - Theo Công an TP Hà Nội, lực lượng công an kết hợp với lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở đã ra quân trực chiến 100% quân số, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, hỗ trợ các cử tri cao tuổi, người khuyết tật trên toàn địa bàn.

