Hà Nội sắp đấu giá 306 dự án, khu đất, dự kiến thu hơn 63.000 tỷ đồng

Thứ Ba, 21:46, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 7/4, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Kế hoạch về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, toàn thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá khoảng 728,97 ha (không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật). Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được khoảng 63.031,47 tỷ đồng.

Theo UBND thành phố Hà Nội, việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố.

ha noi sap dau gia 306 du an, khu dat, du kien thu hon 63.000 ty dong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Việc đấu giá đất cũng nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở, nâng cao chất lượng nhà ở của nhân dân; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá góp phần hoàn chỉnh các khu đô thị mới, các khu đất ở tại khu vực nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. UBND cấp xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố trong việc xác định và đề xuất đăng ký các dự án, khu đất đưa ra đấu giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Cũng theo Kế hoạch, các đơn vị được UBND Thành phố giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số tiền của người trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của Kho bạc nhà nước các cấp. Đồng thời, thực hiện hoàn trả ngay phần vốn đã ứng, phần còn lại nộp ngân sách các cấp theo tỷ lệ quy định.

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội rà soát, đôn đốc và thực hiện thu hồi đúng, đủ, kịp thời vốn ứng; tổng hợp kết quả việc hoàn trả vốn ứng cho các đơn vị, hàng quý báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và UBND Thành phố để chỉ đạo.

UBND các xã, phường thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất; tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất phù hợp quy hoạch và chủ trương của Thành phố.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Đồng Nai đưa 72 quỹ đất "vàng" vào đấu giá, ưu tiên dự án nhà ở
Đồng Nai đưa 72 quỹ đất "vàng" vào đấu giá, ưu tiên dự án nhà ở

VOV.VN - Với mục tiêu khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, trong năm 2026, tỉnh Đồng Nai dự kiến đưa "lên sàn" đấu giá 72 khu đất tiềm năng. Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo lập Tổ phản ứng nhanh để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm bứt phá nguồn thu cho ngân sách.

Giá chung cư quá cao, nhà đầu tư quay lại đất nền ven đô
Giá chung cư quá cao, nhà đầu tư quay lại đất nền ven đô

VOV.VN - Giá chung cư quá cao và có dấu hiệu chững lại, nhiều nhà đầu tư bắt đầu quay lại thị trường đất nền ven đô.

Giá đất liên tục tăng cao: Cần đánh thuế cao tránh đầu cơ "mua đi, bán lại"
Giá đất liên tục tăng cao: Cần đánh thuế cao tránh đầu cơ “mua đi, bán lại”

VOV.VN - Giá đất nền ngoại thành Hà Nội liên tục tăng cao, trong khi nhu cầu thực về nhà ở lại khá thấp. Trước thực trạng này, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần đánh thuế cao người “thường xuyên mua đi, bán lại” nhà đất để hạn chế đầu cơ.

