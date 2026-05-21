  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội "siết" các sàn giao dịch bất động sản

Thứ Năm, 15:30, 21/05/2026
VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu tất cả các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo trước ngày 28/5 nhằm tăng cường quản lý, minh bạch thị trường.

Theo văn bản được ban hành, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải kiểm tra lại toàn bộ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Những đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phải khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định.

Với các sàn chưa được cấp phép hoạt động, Sở Xây dựng yêu cầu người đứng đầu hoặc người trực tiếp điều hành phải hoàn thành khóa đào tạo và được cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Đồng thời, sàn giao dịch phải được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và thực hiện thủ tục đăng ký, xin cấp phép trước khi đi vào hoạt động.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các sàn phải xây dựng và công khai quy trình giao dịch. Toàn bộ các bước từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra pháp lý, đăng tải thông tin, môi giới, ký kết hợp đồng đến lưu trữ dữ liệu phải được thực hiện theo quy trình rõ ràng, minh bạch.

Ngoài ra, các sàn giao dịch phải có địa điểm hoạt động cố định, đăng ký cụ thể và đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc rà soát lần này nhằm phục vụ công tác thống kê, theo dõi và kiểm soát toàn bộ hệ thống sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn, qua đó góp phần chấn chỉnh thị trường, hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: điều kiện hoạt động sàn bất động sản Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sàn bất động sản phải đủ điều kiện quy định sàn giao dịch bất động sản
Tin liên quan

Trung tâm giao dịch bất động sản cần giám sát chặt chẽ và chuẩn xác thông tin

VOV.VN - Để Trung tâm giao dịch bất động sản hoạt động hiệu quả, cần nghiên cứu thấu đáo, phải có cơ chế giám sát chặt chẽ và thông tin phải chuẩn xác.

Người mua có thể tra cứu pháp lý, quy hoạch qua sàn giao dịch bất động sản

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn phóng viên báo Điện tử TNVN (VOV), ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc bộ phận kinh doanh căn hộ kiêm Trưởng bộ phận Private Savills, cho rằng Trung tâm giao dịch bất động sản sẽ giúp người mua dễ dàng kiểm tra pháp lý, quy hoạch, đồng thời góp phần xây dựng thị trường minh bạch, chuyên nghiệp hơn

Trung tâm giao dịch bất động sản online: Kỳ vọng minh bạch, lo ngại chồng chéo

VOV.VN - Đề xuất thí điểm Trung tâm giao dịch bất động sản online đang thu hút sự chú ý nhiều người. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đánh giá đây là bước đi cần thiết để minh bạch hóa thị trường, nhưng cần làm rõ cơ chế vận hành để tránh chồng chéo, khó triển khai.

Bất động sản 2025: Giao dịch tăng nhưng giá cao và vốn mỏng vẫn là rào cản

VOV.VN - Sáu tháng đầu năm 2025, thị trường bất động sản ghi nhận hơn 275.000 giao dịch nhà đất, phần lớn tập trung ở đất nền. Giá căn hộ tại Hà Nội, TP.HCM tiếp tục tăng mạnh. Dù chính sách hỗ trợ được triển khai, chuyên gia cảnh báo thị trường vẫn đối mặt nhiều thách thức về giá và vốn.

Bất động sản Quý I/2025 khởi sắc: Giao dịch tăng, giá nhà chững lại

VOV.VN - Trong Quý I/2025, thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi khi lượng giao dịch căn hộ, nhà ở riêng lẻ và đất nền tăng so với cuối năm ngoái. Số lượng dự án được cấp phép, hoàn thành và đủ điều kiện bán cũng đồng loạt tăng.

