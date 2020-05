Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi

Trước những khó khăn của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn do dịch Covid-19, nhất là khi có khoảng 70% nguồn nguyên liệu để sản xuất phải nhập khẩu từ châu Âu, Bắc Mỹ… UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành tập trung mọi biện pháp để tháo gỡ.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành nông nghiệp Hà Nội gặp nhiều khó khăn, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Ảnh minh họa/KT

Đến hết quý I/2020, toàn thành phố Hà Nội có 31 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi (giảm 20,5% so với năm ngoái); số cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi cũng giảm 5,5% so với năm 2019. Nguyên nhân của thực trạng này là do dịch tả lợn châu Phi kéo dài, diễn biến phức tạp; Doanh nghiệp khó khăn về nhập khẩu nguyên liệu, lưu thông hàng hóa hạn chế do thực hiện cách ly xã hội...