Hà Nội triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế ban đêm

Mục tiêu cụ thể kế hoạch đề ra là phấn đấu đến năm 2030, kinh tế đêm từng bước trở thành một động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ Thủ đô, phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố và từng bước gia tăng tỷ trọng đóng góp vào thu ngân sách. Tỷ lệ chi tiêu ban đêm của khách du lịch đạt 25 - 30% tổng chi tiêu, góp phần nâng thời gian lưu trú trung bình lên 2,5 - 3,5 ngày.

Phát triển và vận hành hiệu quả mô hình phát triển khu kinh tế đêm trọng điểm với những chính sách hỗ trợ vượt trội gồm: (1) Khu vực kinh tế đêm văn hóa - di sản (khu vực Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Sơn Tây, Sóc Sơn, khu nhiều tiềm năng di sản văn hóa); (2) Khu vực kinh tế đêm giải trí - hiện đại (khu vực Tây Hồ - Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, Đông Anh…); (3) Khu vực kinh tế đêm sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa (các không gian sáng tạo, rạp hát, rạp chiếu phim, bảo tàng…); (4) Khu kinh tế đêm nghỉ dưỡng - trải nghiệm văn hóa khu vực ngoại thành, làng nghề (khu vực Bát Tràng, Ba Vì, Hương Sơn,…).

Kế hoach đặt ra mục tiêu phát triển hình thành các tuyến kinh tế đêm với những sản phẩm, sự kiện ban đêm mang tính biểu tượng của Hà Nội, gắn với các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và không gian đô thị đặc trưng của Thủ đô như tuyến trải nghiệm Thăng Long - Tứ trấn, các tuyến phố ẩm thực: Tống Duy Tân; Tạ Hiện…

Tổ chức và vận hành hiệu quả các Trung tâm công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo văn hóa sáng tạo phát triển kinh tế đêm như: Khu vực Đồng Xuân - Bắc Qua; phường Cửa Nam; Tây Hồ; Đông Anh; Khu phát triển thương mại và văn hóa Bảo tàng sinh thái làng cổ Bát Tràng; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam…

Bên cạnh đó, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế ban đêm gắn với làng nghề truyền thống, không gian văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm tại khu vực ngoại thành nhằm phát huy lợi thế của các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa và làng nghề; phát triển mô hình chợ đêm nông sản, chợ đêm sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP.

Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý và giám sát các khu vực kinh tế đêm thông qua Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của Thành phố và tích hợp với hệ sinh thái ứng dụng iHanoi; khuyến khích 100% các cơ sở kinh doanh trong các khu vực kinh tế đêm ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý đô thị thông minh.

Những vật phẩm cổ xưa, được bày bán ở chợ đêm Luang Prabang được nhiều du khách đặc biệt yêu thích.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị có hình thức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng nội dung Nghị quyết 34/2026/NQ-HĐND đến các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng dân cư và Nhân dân trên địa bàn thành phố; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò của kinh tế đêm trong phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch.

Xác lập định vị chiến lược Hà Nội là “Trung tâm kinh tế đêm đặc sắc hàng đầu khu vực”, dựa trên lợi thế khác biệt là văn hóa di sản và sáng tạo; chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu kinh tế đêm Hà Nội; xây dựng và vận hành hệ sinh thái truyền thông thương hiệu riêng trên nền tảng số.

Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình thủ tục hành chính trong tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thành lập khu, tuyến, điểm kinh tế đêm; xây dựng, ban hành và sử dụng thống nhất các biểu mẫu phục vụ công tác đề xuất, thẩm định, công nhận, điều chỉnh và quản lý hoạt động của khu, tuyến, điểm kinh tế đêm.

Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, bản đồ số các khu, tuyến, điểm kinh tế đêm nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, quảng bá và kết nối các hoạt động kinh tế đêm trên địa bàn Thành phố.

Cải cách cơ chế cấp phép, thí điểm cơ chế cấp phép tích hợp theo khu vực (một cửa), ứng dụng chuyển đổi số, thay cho cấp phép phân tán theo ngành, quản lý điều kiện kinh doanh và tăng cường hậu kiểm. Đổi mới cơ chế cấp phép đối với hoạt động kinh tế đêm theo hướng đơn giản, hướng tới cắt giảm, đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, xác định rõ nhóm ngành nghề được cấp phép theo thủ tục thông thường; nhóm ngành nghề cần đáp ứng điều kiện bổ sung; và nhóm ngành nghề chỉ được triển khai trong phạm vi thí điểm hoặc khu vực kiểm soát đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư, kinh doanh và phát triển các hoạt động kinh tế đêm.

Xây dựng danh mục các dự án hạ tầng kinh tế đêm, kêu gọi đầu tư, phân loại theo ưu tiên và lộ trình, triển khai có hiệu quả các dự án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa và hạ tầng phát triển kinh tế đêm. Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư kinh tế đêm Hà Nội thường niên để kết nối doanh nghiệp trong nước và FDI với các cơ hội đầu tư, triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, hạ tầng phát triển kinh tế đêm.

Kéo dài thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt trên cao như tuyến Cát Linh - Hà Đông, tuyến Nhổn - Ga Hà Nội (khi hoàn thành) vào cuối tuần và ngày lễ.

Nghiên cứu và triển khai dịch vụ xe buýt đêm phục vụ kết nối các khu vực kinh tế đêm trọng điểm, mở rộng thời gian hoạt động. Ưu tiên các tuyến kết nối: Khu vực phố cổ - Hồ Tây - Tây Hồ Tây; Hoàn Kiếm - Mỹ Đình; Hoàn Kiếm - Đông Anh…

Đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đô thị tại các tuyến phố, cầu, công viên và không gian công cộng (Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm và dọc sông Hồng…). Đầu tư hệ thống ánh sáng 3D Mapping cố định tại Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long…phục vụ biểu diễn.

Xây dựng một số Không gian Nghệ thuật Đêm mở tại các công viên lớn (như công viên Thống Nhất, Hòa Bình, Yên Sở…), nơi nghệ sĩ đường phố được cấp phép biểu diễn và trưng bày tác phẩm công cộng vào ban đêm.

Xây dựng cơ sở dữ liệu số và bản đồ số về kinh tế đêm làm nền tảng cho quản lý, quy hoạch, xúc tiến và vận hành. Bản đồ số kinh tế đêm Hà Nội cho phép tra cứu địa điểm, khung giờ hoạt động, loại hình dịch vụ, mức độ đông khách, điểm đỗ xe, tuyến giao thông kết nối, sự kiện đang diễn ra, mức độ an toàn và thông tin hỗ trợ du khách.

Xây dựng hệ thống giám sát an toàn vận hành kinh tế đêm đảm bảo đồng bộ thống nhất với Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh”; tích hợp dữ liệu GIS 3D, dữ liệu đô thị và dữ liệu cảm biến hiện trường trên cơ sở hệ thống camera AI, cảm biến tiếng ồn, ánh sáng, mật độ hoạt động…