Hải quan triển khai đồng bộ giải pháp chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới

Tại văn bản số 1357/2026, Cục Hải quan nêu rõ: Tình hình chính trị, an ninh quốc tế thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng tại khu vực Trung Đông tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng tới nguồn cung, giá cả xăng dầu và an ninh năng lượng của nhiều quốc gia. Đặc biệt, thời gian gần đây khi giá xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép.

Để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu và giá bán xăng dầu, đặc biệt là sự chênh lệch giá giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động dự báo, nhận diện nguy cơ buôn lậu và triển khai phương án phòng ngừa từ sớm.

Cơ quan hải quan triển khai đồng bộ các giải pháp siết chặt kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới

Cơ quan Hải quan sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát và điều tra nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu trên các tuyến biên giới, nhất là tuyến đường bộ, đường thủy nội địa giáp Lào và Campuchia, cũng như tại các vùng biển.

Tăng cường kiểm tra đối với các phương tiện xuất cảnh như xe bồn, phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, đường biển có khả năng chứa xăng dầu. Đồng thời, chú ý các trường hợp lợi dụng hoạt động cung ứng nhiên liệu cho tàu biển hoặc hình thức tạm nhập tái xuất để buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới. Phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng như biên phòng, công an, cảnh sát biển, quản lý thị trường và chính quyền địa phương tại các tỉnh biên giới nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất xăng dầu; qua đó góp phần bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và giữ vững an ninh năng lượng.