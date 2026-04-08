Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Tư, 11:45, 08/04/2026

Hầm chui Trạm 2: Huyết mạch cửa ngõ biến thành bãi tập kết, sửa chữa xe tải

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - 16 năm kể từ ngày khởi công, nhánh hầm song hành phải tại nút giao Trạm 2 (phường Tăng Nhơn Phú) vẫn là một công trường ngổn ngang. Không chỉ chậm tiến độ, khu vực giữa các hầm hở hiện nay còn bị chiếm dụng làm bãi tập kết vật liệu và nơi sửa chữa ô tô, xe tải hạng nặng, gây mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng.
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 1
Tính đến thời điểm hiện tại, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 đã hoàn thành hơn 91% khối lượng. Tuy nhiên, tại nút giao Trạm 2 - điểm giao thoa quan trọng nhất khu Đông vẫn đang tồn đọng một nghịch lý. Trong khi nhánh hầm song hành trái đã hoàn thiện khang trang thì nhánh hầm song hành phải hướng đi Đồng Nai vẫn bị rào chắn, đình trệ suốt nhiều năm qua.
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 2
Theo ghi nhận thực tế vào đầu tháng 4/2026, đoạn 300m cuối cùng giáp khu Suối Tiên hiện đang trong tình trạng bỏ hoang, kết cấu có dấu hiệu xuống cấp do bị rào chắn lâu ngày và tình trạng thi công thưa thớt.
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 3
Do hầm chui bị rào chắn, các phương tiện nhỏ buộc phải di chuyển vòng vèo qua nút giao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 4
Đáng báo động hơn, một phần diện tích ngay giữa các đoạn hầm hở hiện bị chiếm dụng làm nơi tập kết và sửa chữa các loại xe tải lớn, container.
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 5
Dầu mỡ, phụ tùng xe vứt bừa bãi cùng cỏ dại mọc um tùm khiến bộ mặt cửa ngõ TP. Thủ Đức (cũ) trở nên nhếch nhác.
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 6
Ngay giữa ban ngày, việc các phương tiện dàn hàng trên đoạn đường đang lưu thông không chỉ gây mất mỹ quan mà còn cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông tại cửa ngõ thành phố.
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 7
Sắt thép và thiết bị máy móc của đơn vị thi công bị bỏ hoang, nằm phơi sương gió bên trong lòng hầm chui chưa hoàn thiện.
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 8
Tình trạng hoang hóa kéo dài khiến cỏ dại và cây bụi mọc kín các thành cầu và lối dẫn vào hầm, làm mất mỹ quan đô thị.
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 9
Vị trí "nút thắt" này hiện nằm trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú (phường mới thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Tân Phú, Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A và Tăng Nhơn Phú B cũ). Theo ghi nhận thực tế, hiện nhiều hộ dẫn vẫn chưa bàn giao mặt bằng .
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 10
Việc dự án kéo dài không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư mà còn buộc các phương tiện phải đi đường vòng, gây áp lực ùn tắc lên trục chính Xa lộ Hà Nội.
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 11
Trước tình trạng dự án kéo dài kỷ lục (khởi công từ năm 2010), UBND TP. Thủ Đức (cũ) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát chặt chẽ hồ sơ pháp lý để chuẩn bị các bước cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định. Đây được xem là biện pháp quyết liệt cuối cùng để bảo vệ tiến độ của công trình mang tính lợi ích công cộng cao.
ham chui tram 2 huyet mach cua ngo bien thanh bai tap ket, sua chua xe tai hinh anh 12
Việc thông suốt hầm chui Trạm 2 tại phường Tăng Nhơn Phú không chỉ có ý nghĩa giải tỏa ùn tắc tại cửa ngõ mà còn là mắt xích quan trọng để kết nối đồng bộ với tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và dự án Vành đai 3 sắp đi vào khai thác.
CTV Thương Thanh/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

