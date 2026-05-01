  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân

Thứ Sáu, 11:38, 01/05/2026
VOV.VN - Tháng 5/2026 - tròn một năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, theo tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Với hệ thống văn bản hướng dẫn ngày càng đầy đủ, những cơ chế đặc biệt này hứa hẹn đem lại những hỗ trợ thiết thực cho khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, là văn bản quan trọng tạo bước ngoặt trong tư duy phát triển và nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, từ đó khơi thông nguồn lực này trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đến ngày 17/5/2025, tức là chỉ hơn 10 ngày sau đó, Quốc hội đã có Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Đầu năm nay, Chính phủ tiếp tục có Nghị định số 20/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết: "Chúng ta bãi bỏ lệ phí môn bài (thuế môn bài) thì các doanh nghiệp đã được thụ hưởng ngay. Đây là chính sách giúp doanh nghiệp cắt giảm được chi phí gia nhập thị trường.

Nâng cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân   Ảnh(Minh họa)

Chính sách miễn thuế thu nhập 3 năm dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, cũng là chính sách đang được triển khai trên thực tế và vừa rồi cũng có rất nhiều địa phương và doanh nghiệp quan tâm tới chính sách này.

Liên quan đến thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì sau khi Nghị định số 20 của Chính phủ được ban hành thì cũng đang được triển khai, ví dụ chi phí R&D (nghiên cứu và phát triển) trong doanh nghiệp được tính bằng 200% chi phí thực tế khi tính vào chi phí khấu trừ thuế. Đây là một số chính sách đã triển khai ngay được trên thực tế". 

Về đất đai, các địa phương cũng đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ theo định hướng của Nghị quyết 68, Nghị quyết 198 và được hướng dẫn tại Nghị định 20. Theo đó, quỹ đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm được ưu tiên bố trí cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, có cơ chế giảm chi phí thuê đất, với mức có thể lên tới khoảng 30%, dựa trên nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về hoàn thiện cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhìn nhận: "Các chính sách đi kèm, chúng ta đã thể chế hóa, đã có những bước đi để doanh nghiệp tư nhân được thụ hưởng và phát triển. Cái rất lớn của chủ trương là các doanh nghiệp tư nhân được tiếp cận và tham gia những dự án quan trọng quốc gia, rất khuyến khích để các doanh nghiệp tham gia và tạo ra những cơ chế phù hợp để các doanh nghiệp tư nhân có thể đảm đương, thực hiện các dự án này, đóng góp và thể hiện được vai trò quan trọng nhất, như tinh thần của Nghị quyết 68".

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, nhiều chương trình hỗ trợ quy mô lớn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 68-NQ/TW. Nổi bật là Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành - CEO; Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong. Bộ Tài chính hiện đang khẩn trương xây dựng thông tư hướng dẫn nhằm đưa các chương trình này đi vào thực tiễn trong thời gian sớm nhất.
 

Trung Hiếu/VOV1
Nghị quyết 68 tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp vùng ĐBSCL
Nghị quyết 68 tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp vùng ĐBSCL

VOV.VN - Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, điều này đã tiếp thêm niềm tin, tạo xung lực mới để cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL vượt khó, chủ động đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển.

Nghị quyết 68 tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp vùng ĐBSCL

Nghị quyết 68 tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp vùng ĐBSCL

VOV.VN - Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, điều này đã tiếp thêm niềm tin, tạo xung lực mới để cộng đồng doanh nghiệp ĐBSCL vượt khó, chủ động đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển.

Nghị quyết 68: Mở lối tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân
Nghị quyết 68: Mở lối tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân

VOV.VN - Từ định hướng của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 68, Chính phủ đang tập trung tháo gỡ các “nút thắt” để khu vực kinh tế tư nhân có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn lực quan trọng từ đất đai, tài nguyên đến nhân lực và thông tin. Tuy nhiên, hành trình ấy vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ.

Nghị quyết 68: Mở lối tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân

Nghị quyết 68: Mở lối tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân

VOV.VN - Từ định hướng của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 68, Chính phủ đang tập trung tháo gỡ các “nút thắt” để khu vực kinh tế tư nhân có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn lực quan trọng từ đất đai, tài nguyên đến nhân lực và thông tin. Tuy nhiên, hành trình ấy vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ.

Nghị quyết 68 và sứ mệnh xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp Việt
Nghị quyết 68 và sứ mệnh xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, lần đầu tiên đạo đức và văn hóa kinh doanh được đặt ngang hàng với năng lực, trí tuệ và khát vọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Nghị quyết 68 và sứ mệnh xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp Việt

Nghị quyết 68 và sứ mệnh xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp Việt

VOV.VN - Khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, lần đầu tiên đạo đức và văn hóa kinh doanh được đặt ngang hàng với năng lực, trí tuệ và khát vọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

