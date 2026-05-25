Hiệp hội doanh nghiệp “ngồi lại” tìm lực đẩy mới cho doanh nghiệp Việt

Sáng nay (25/5), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị toàn quốc các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Phát huy sức mạnh của các Hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc, đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong thực hiện hóa khát vọng hùng cường của dân tộc”.

Hội nghị quy tụ các hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước nhằm đánh giá thực trạng hoạt động thời gian qua, đồng thời thảo luận mô hình tổ chức và cơ chế phối hợp để nâng cao vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp theo từng ngành hàng, địa phương.

Một trong những nội dung được quan tâm là các giải pháp hỗ trợ hội viên thích ứng với biến động thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng kết nối doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức.

Các hiệp hội cũng đề xuất nhiều kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; cải cách thủ tục hành chính; tạo thuận lợi tiếp cận vốn, đất đai và môi trường đầu tư kinh doanh.

Thông qua hội nghị, VCCI kỳ vọng tăng cường liên kết với các hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc, tạo mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.