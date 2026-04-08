Hỗ trợ doanh nghiệp ở Đà Nẵng kê khai cách nộp thuế mới

Thứ Tư, 17:51, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 01/01/2026 chính thức xóa bỏ cơ chế thuế khoán, chuyển sang phương thức quản lý thuế dựa trên doanh thu thực tế phát sinh. Đây được xem là thay đổi lớn trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.

Những ngày này, cán bộ ngành thuế thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, áp dụng linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến giúp thông tin được lan tỏa nhanh chóng, đồng thời giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận tại cơ quan thuế.

Cán bộ Thuế cơ sở 1, phụ trách địa bàn các phường Thanh Khê, An Khê và Hòa Khánh chia nhau đến từng hộ kinh doanh, ưu tiên hộ kinh doanh nhỏ lẻ, người lớn tuổi để hỗ trợ người nộp thuế cách kê khai trên phần mềm eTax Mobile.

Bà Trương Thị Đài Trang, chủ cửa hàng bán xe đạp cũ tại địa chỉ số 22 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê cho biết, với những người nhiều tuổi như bà, việc ứng dụng công nghệ khá chật vật. Từ khi bỏ hình thức thuế khoán sang tự kê khai, bà nhiều lần được tập huấn, đã cài đặt phần mềm, đã đăng ký tài khoản ngân hàng riêng, đáp ứng mọi điều kiện cần thiết:

“Thời gian qua, tôi được cán bộ thuế hướng dẫn kê khai để chuyển từ thuế khoán qua kê khai rất tận tình. Những gì thắc mắc thì họ hướng dẫn từng bước. Tôi đã cài đặt phần mềm eTax Mobile trên điện thoại nhưng sử dụng chưa thành thạo lắm. Tôi cũng đã đăng ký riêng 1 tài khoản ngân hàng cho kinh doanh rồi. Nhưng những hộ kinh doanh lớn tuổi như tôi thì cũng hơi rắc rối, khó hiểu, xử lý bị chậm. Tôi hy vọng từng bước cũng có thể khai thuế qua điện thoại thông minh”, bà Trang nói.

Cán bộ Thuế cơ sở 1 hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng phần mềm eTax Mobile

Hiện nay, Thuế cơ sở 1 thành phố Đà Nẵng đang quản lý hơn 16.000 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 3 phường Thanh Khê, An Khê và Hòa Khánh. Để hỗ trợ chủ hộ kinh doanh, tiểu thương chuyển đổi mô hình quản lý thuận lợi nhất, Thuế cơ sở 1 tăng cường hướng dẫn bằng nhiều hình thức như làm video, inforgraphic, tờ rơi.  Từ ngày 23/3 đến 27/3, đơn vị này đã tổ chức 10 hội nghị tập huấn về chính sách thuế, quản lý thuế và kế toán để tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho gần 4.000 hộ kinh doanh.

Ông Phan Xuân Quang, Trưởng Thuế cơ sở 1 thành phố Đà Nẵng cho biết, sau các buổi đối thoại, tuyên truyền trực tiếp, người nộp thuế đã nắm được các quy định, điều kiện cần thiết, tuy vậy nhiều người vẫn còn gặp khó khăn trong kê khai:

“Qua việc tập huấn, đối thoại với người nộp thuế thì vẫn còn một số vướng mắc. Đó là, đa số các hộ kinh doanh không có nhiều kiến thức về kế toán, trong khi việc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai bắt buộc phải mở sổ sách kế toán, đó là rào cản rất lớn. Hiện tại, những khoản chi phí phát sinh như thuê dịch vụ kế toán, mua phần mềm kế toán hay chữ ký sỗ cũng là một chi phí đáng quan ngại”, ông Quang cho biết thêm.

Tại các đơn vị thuế cơ sở luôn có bộ phận trực sẵn sàng giải đáp, hỗ trợ người nộp thuế

Còn tại Thuế cơ sở 2 phụ trách phường Hải Châu và Hòa Cường, nhân viên ngân hàng đến tận cơ quan thuế, phối hợp hỗ trợ người nộp thuế mở số tài khoản phục vụ việc kinh doanh. Các nhân viên ngân hàng phối hợp cán bộ thuế hỗ trợ người nộp thuế cách sử dụng phầm mềm khai thuế, tính thuế… theo kiểu cầm tay chỉ việc.

Chị Nguyễn Thị Hiền, nhân viên khách hàng cá nhân, Ngân hàng TMCP Tiên phong khu vực miền Trung cho biết, ngày nào chị cũng được phân công đến các đơn vị thuế để hỗ trợ người nộp thuế mở tài khoản và kê khai thuế: “Ở đây sẽ có nhiều khách hàng chưa có tài khoản của hộ kinh doanh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng mở tài khoản, kê khai trên phần mềm eTax mobile, khách hàng đỡ phải đi lại. Hướng dẫn từ phần mềm VneID, eTax Mobile để khai thuế, app của ngân hàng và sử dụng như thế nào, dòng tiền vào ra như thế nào. Sau đó chúng tôi đến tận nơi kinh doanh để hướng dẫn khách hàng”, chị Hiền cho biết.

Cán bộ ngân hàng phối hợp ngành thuế hướng dẫn hộ kinh doanh cách kê khai thuế

Ông Trần Bình, Phó Trưởng thuế cơ sở 2 cho biết, từ đầu năm nay, ngành thuế tiếp tục đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định 68/2026 của Chính phủ, Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính và Thông tư 152/2025 của Bộ Tài chính về cách thức áp dụng sắc thuế mới.

Theo ông Trần Bình, đặc thù Thuế cơ sở 2 phụ trách nhiều chợ truyền thống, trung tâm thương mại, do đó việc phổ biến được tổ chức ngay tại các chợ, trung tâm thương mại để bà con đỡ phải đi lại nhiều: “Các chợ, chúng tôi phát tờ rơi đến tận hộ kinh doanh và đồng hành cùng thuế cơ sở 2 có các nhà cung cấp giải pháp, ngân hàng và dịch vụ kế toán phối hợp để đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế. Cán bộ công chức thuế phải đến trực tiếp và giải đáp với từng hộ nộp thuế cụ thể, từng nội dung của từng ngành nghề để tránh trường hợp giả mạo cán bộ thuế ”.

Bỏ thuế khoán từ 1/1/2026: Hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?

VOV.VN - Từ 1/1/2026, cơ chế thuế khoán chính thức được thay bằng phương thức kê khai theo doanh thu thực tế, tác động tới hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh. Trước thời điểm áp dụng, các hộ kinh doanh cần sớm rà soát doanh thu, chuẩn bị sổ sách và hóa đơn điện tử để tránh lúng túng khi chính sách mới có hiệu lực.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Xoá bỏ thuế khoán: Còn nhiều hộ lớn tuổi chưa có tài khoản ngân hàng, smartphone
VOV.VN - Tại Đà Nẵng, có những chợ 40% hộ không sử dụng điện thoại thông minh, chỉ dùng nghe gọi.

Đà Nẵng tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp cuối năm

Nhiều ưu đãi cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng làm việc tại Đà Nẵng

