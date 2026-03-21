Hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên Quảng Ngãi khởi nghiệp

Thứ Bảy, 17:16, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững dưới tán rừng, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên vùng cao khởi nghiệp. Chương trình còn trang bị kiến thức, kỹ thuật, góp phần hình thành lực lượng trẻ dám nghĩ, dám làm từ dược liệu đặc hữu của địa phương.

Sáng 21/3, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 – 24/3/2026) và hưởng ứng Tháng Thanh niên, UBND các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Cổ phần Vingin (đơn vị sở hữu thương hiệu Sâm Ngọc Linh K5) tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên gắn với hỗ trợ phát triển vườn sâm Ngọc Linh.

ho tro giong cay sam ngoc linh giup thanh nien quang ngai khoi nghiep hinh anh 1
Dược sĩ Đào Kim Long tham quan cây sâm Ngọc Linh gốc của Công ty cổ phần Vingin.

Chương trình được tổ chức tại vườn sâm Ngọc Linh có diện tích hàng chục nghìn héc ta của Công ty Cổ phần Vingin. Tại đây, đoàn viên, thanh niên được tham quan mô hình trồng sâm dưới tán rừng, tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, ươm giống từ hạt và kỹ thuật phòng bệnh, qua đó tiếp cận thực tế, định hướng phát triển kinh tế từ cây sâm.

Để giúp thanh niên hiểu rõ hơn giá trị của sâm Ngọc Linh, các địa phương cùng doanh nghiệp đã chia sẻ về hành trình tìm kiếm loài sâm quý trên đỉnh Ngọc Linh. Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo tồn và mở rộng vườn sâm theo tiêu chuẩn, qua đó định hướng giúp thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp từ cây dược liệu đặc hữu này.

ho tro giong cay sam ngoc linh giup thanh nien quang ngai khoi nghiep hinh anh 2
Tặng 3.000 cây sâm giống cho đoàn thanh niên các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Sao.

Dịp này, địa phương cùng các đơn vị đã trao 3.000 cây sâm Ngọc Linh giống tặng Đoàn Thanh niên 3 xã Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Sao, với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng. Đây là nguồn giống thuần chủng của Công ty Cổ phần Vingin, được chăm sóc kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng. Trước mắt, số cây giống sẽ được trồng tại vườn của doanh nghiệp, sau đó chuyển về địa phương để tiếp tục nhân giống, mở rộng diện tích, tạo sinh kế bền vững dưới tán rừng.

Em Y Ngoc Lan, thanh niên xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi vui mừng khi được tham gia chương trình này: “Được tặng sâm tôi rất vui mừng. Tôi sẽ cố gắng trồng để phát triển kinh tế gia đình, học hỏi cách trồng, chăm sóc và bảo tồn chúng”.

ho tro giong cay sam ngoc linh giup thanh nien quang ngai khoi nghiep hinh anh 3
Thanh Niên ở Măng Ri tìm hiểu cách trồng cây sâm Ngọc Linh.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sâm Ngọc Linh là cây giống quý, có giá trị kinh tế cao. Những cây giống được trao tặng không chỉ mang giá trị kinh tế trước mắt mà còn là “hạt giống” khởi nghiệp, tạo động lực để thanh niên, nhất là thanh niên đồng bào Xơ Đăng, mạnh dạn vươn lên, phát triển kinh tế bền vững:

“Trong Nghị quyết của Đảng bộ xã xác định mục tiêu là phát triển kinh tế đa tầng; Trong đó, chú trọng phát triển cây dược liệu, trọng tâm là cây sâm Ngọc Linh. Đối với cây công nghiệp thì lấy cây cà phê xứ lạnh làm chủ lực để phát triển. Trong hoạt động phát triển kinh tế đa tầng, bền vững đó, cây sâm Ngọc Linh sẽ được phát triển, bảo tồn cùng với tán rừng và khôi phục lại những cánh rừng đã mất để trồng sâm dưới tán rừng”, ông Võ Trung Mạnh chia sẻ thêm.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

2 tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy, thả trôi trên biển chờ cứu hộ
2 tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy, thả trôi trên biển chờ cứu hộ

VOV.VN - Hai tàu cá của ngư dân xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang hành nghề trên biển bất ngờ gặp sự cố hỏng máy, phải thả trôi giữa biển trong điều kiện thời tiết có gió mạnh.

Khẩn trương hoàn tất thủ tục để cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định thông xe ngày 10/3
Khẩn trương hoàn tất thủ tục để cao tốc Quảng Ngãi – Bình Định thông xe ngày 10/3

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục nghiệm thu để đưa các đoạn cao tốc Bắc – Nam phía Đông từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đã hoàn thành vào khai thác ngày 10/3/2026.

Quảng Ngãi: Gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn tham gia bầu cử
Quảng Ngãi: Gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn tham gia bầu cử

VOV.VN - Hôm nay (15/3/2026), cùng với cử tri cả nước, gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nô nức tham gia bầu cử tại 8 khu vực bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

