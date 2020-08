Hoá đơn tiền điện tăng cao bất thường thời gian qua là do... nắng nóng

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 chiều tối 3/8, báo chí đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với việc hoá đơn tiền điện tăng cao bất thường trong thời gian qua, và kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Công Thương về vấn đề này thế nào.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Trong các tháng 5, tháng 6 và nửa đầu tháng 7 năm 2020, thời tiết nắng nóng cả nước, đặc biệt đợt nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vừa qua là đợt nóng kéo dài kỷ lục trong 27 năm qua, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn 1-1,5 độ C so với năm 2019. Do vậy, đã dẫn đến tình hình tiêu thụ điện và tiền điện của nhiều hộ dân tăng cao do nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát như điều hòa không khí tăng mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải

Theo số liệu báo cáo thống kê của EVN cho thấy đã có hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4/2020, đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, có tới hơn 215.000 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó.

Trong tháng 6/2020 số khách hàng có điện tiêu thụ tăng từ 30% trở lên là 7,63 triệu khách hàng so với cả tháng 5/2020. Tỉ lệ tăng cao nhất ở Hà Nội, miền Bắc và miền Trung do yếu tố nắng nóng. Số khách hàng theo các mức tăng đều cao hơn của cả tháng 5/2020. Cũng trong thời gian qua đã có nhiều thắc mắc của các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt về hoá đơn tiền điện tăng cao.

Hoá đơn tiền điện tăng cao bất thường trong thời gian qua. (Ảnh minh họa: KT)

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu rõ: Qua kiểm tra, rà soát tình hình thực tế, Bộ Công Thương đề ra 5 giải pháp chính.

Một là chỉ đạo EVN, các Tổng công ty điện lực (TCTĐL) nâng cao công tác dịch vụ khách hàng. Một trong những nguyên nhân gây ra thắc mắc của nhân dân nêu trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng là do những sai sót trong ghi chỉ số tiêu thụ điện, lập hóa đơn tiền điện. Do vậy Bộ Công Thương đã và đang chỉ đạo, đôn đốc EVN, các TCTĐL nâng cao công tác dịch vụ khách hàng với các giải pháp chính như:

Kịp thời xử lý ý kiến thắc mắc của khách hàng về hoá đơn tiền điện nêu trên các báo, đài phát thanh, đài truyền hình. Định kỳ tiến hành cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí theo quy định.

Thực hiện gửi thông báo tiền điện, hóa đơn tiền điện đến khách hàng qua email/Zalo và phần mềm chăm sóc khách hàng.

Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra và giải quyết các vụ việc về áp giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở theo Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hai là triển khai thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử để khắc phục những sai sót trong ghi chỉ số tiêu thụ điện. Bộ Công Thương chủ trương sẽ đẩy mạnh việc thay thế số công tơ cơ khí hiện nay sang công tơ điện tử, thực hiện việc đo đếm từ xa và tự động. Phấn đấu năm 2025, các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM và địa bàn quản lý của TCTĐL miền Trung sẽ được thay thế sang 100% công tơ điện tử. TCTĐL miền Bắc và miền Nam sẽ thay thế 100% công tơ điện tử ở các thị trấn, thị xã; còn các khu vực khác là 50%.

Ba là sửa đổi, cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg. Triển khai nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, xây dựng 5 phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện và lấy ý kiến các bộ ngành, đoàn đại biểu Quốc hội và các hiệp hội ngành hàng, địa phương.

Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các khách hàng sử dụng điện, các bộ ngành. Bộ Công Thương sẽ hoàn chỉnh phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý III năm 2020.

Giá bán lẻ bình quân các hộ sinh hoạt sau khi điều chỉnh bằng so với mức giá đang áp dụng tại Quyết định 648/QĐ-BCT. Bộ Công Thương cũng sẽ đề xuất cho khách hàng được quyền lựa chọn giá bán lẻ điện cho sinh hoạt chỉ có một mức giá, không có bậc thang. Chúng tôi đang tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi, trình để chính thức áp dụng từ đầu năm 2021.

Bốn là bảo đảm cung ứng điện cho nhu cầu sản xuất cũng như nhu cầu người dân, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các giải pháp bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho năm 2020. Thực tế, rất khó khăn với ngành điện khi sức tiêu thụ điện mỗi năm tăng 9-10% sản lượng yêu cầu.



Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo trong mọi trường hợp, bảo đảm đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Bộ Công Thương đang phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, EVN cùng các địa phương, cố gắng thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng.



Năm là đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường phối hợp với các đơn vị báo chí, truyền hình đăng tọa đàm, trả lời phỏng vấn các thông tin về giá điện và về ngành điện một cách minh bạch và công khai.

Tập trung thông tin tuyên truyền để người dân hiểu được cách thức tính giá điện, kịp thời có ý kiến giải đáp thắc mắc, thậm chí kịp thời xử lý sai phạm nếu có để phục vụ quyền lợi chính đáng của người dân…/.