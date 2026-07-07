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Tóm tắt
VOV.VN - Ít ai ngờ rằng, một loài hoa quen thuộc ở vùng núi phía Bắc Việt Nam lại được xem là "báu vật" trên thị trường quốc tế. Đó là hoa hồi – loại cây gia vị quý hiếm chỉ phát triển tốt ở rất ít quốc gia trên thế giới và đang mang về cho Việt Nam nguồn thu hàng chục triệu USD mỗi năm.
Tags hiển thị
hoa hồi, xuất khẩu, gia vị, tinh dầu, đặc sản
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_6-7.m3u8
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2026-07/tiktok_6-7.m3u8
Tác giả
Vân Hồng/VOV.VN
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