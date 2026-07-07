Tóm tắt

VOV.VN - Ít ai ngờ rằng, một loài hoa quen thuộc ở vùng núi phía Bắc Việt Nam lại được xem là "báu vật" trên thị trường quốc tế. Đó là hoa hồi – loại cây gia vị quý hiếm chỉ phát triển tốt ở rất ít quốc gia trên thế giới và đang mang về cho Việt Nam nguồn thu hàng chục triệu USD mỗi năm.