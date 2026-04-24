Hoàn tất hạ tầng chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10

Tại dự thảo sửa đổi một số điều tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025, quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống. Theo đó, từ ngày 30/4/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Bộ Công thương cho rằng, việc chuyển đổi sớm xăng E10 góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, ổn định thị trường và nâng tự chủ năng lượng quốc gia. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp do tác động xung đột Trung Đông. Hy vọng rằng, các giải pháp triển khai sẽ đồng bộ từ nguồn cung, hạ tầng kỹ thuật, hành lang pháp lý cho đến việc đảm bảo quyền lợi của cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Các tổng kho xăng được chuẩn bị tiếp nhận và xuất xăng sinh học E5RON95-III

Hiện nay, cả nước đã có 12/26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học. Trong đó có 3/12 thương nhân đã được Bộ KH&CN cấp giấy phép pha chế, phối trộn xăng sinh học E10; 9/12 thương nhân đủ vốn và đang xin thủ tục cấp phép pha chế, phối trộn.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội - ông Hoàng Văn Bình cho biết, căn cứ vào kế hoạch tạo nguồn xăng E10RON95-III của Tập đoàn Xăng dầu (Petrolimex) về các tổng kho trực thuộc, công ty chỉ đạo các đơn vị triển khai công tác chuẩn bị tiếp nhận và tổ chức kinh doanh xăng E10RON95-III.

Theo đó, Petrolimex Hà Nội phê duyệt phương án triển khai thực hiện quy hoạch sức chứa kinh doanh xăng E10RON95-III, E10CLC của Tổng kho Petrolimex Đức Giang. Đồng thời có chỉ đạo sau về phương án xử lý đối với lượng tồn cuối tại bể của các mặt hàng chuyển đổi.

Đối với phương án tiếp nhận xăng E10 tại kho xăng dầu Đỗ Xá của Tổng kho Petrolimex Nam Hà Nội, dự kiến ngày 29/4/2026 sẽ tiếp nhận tạo nguồn tuyến ống xăng E10RON95-III. Các tổng kho triển khai xuất bộ xăng E10RON95-III khi đủ các điều kiện theo quy định.

Riêng việc triển khai bán xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, công ty thực hiện theo nguyên tắc, nếu các cửa hàng đang kinh doanh xăng RON95-III sẽ chuyển toàn bộ bể chứa, vòi bơm sang kinh doanh xăng E10RON95-III (Công nghệ vòi, bể không thay đổi). Các cửa hàng xăng dầu đang kinh doanh xăng RON95-V, sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E10 chất lượng cao khi Tập đoàn đảm bảo được nguồn. Dự kiến thời gian chuyển đổi được thực hiện từ ngày 30/4 - 10/5/2026.

Theo lãnh đạo Petrolimex Hà Nội, để đảm bảo việc thực hiện bán xăng E10 đúng thời điểm, công ty bám sát kế hoạch tạo nguồn xăng E10RON95-III, triển khai tới các phòng nghiệp vụ có liên quan, các tổng kho đảm bảo quá trình chuyển đổi được an toàn, đáp ứng yêu cầu, kế hoạch của tập đoàn xăng dầu.

Đồng thời, có thông báo tới khách hàng kế hoạch kinh doanh mặt hàng xăng E10RON95-III và tiến độ dừng kinh doanh xăng 95-III của công ty, cũng như tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi mặt hàng.