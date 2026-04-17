Hoàn thiện chính sách, nâng năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon

Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức với sự đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác quốc tế, Bộ Ngoại Giao và Thương mại Úc (DFAT) và Chương trình Aus4Growth. Đơn vị thực hiện chương trình gồm Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Viện Công nghệ và Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp - VCCI.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Nhiều chính sách quan trọng đã được ban hành như Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Nghị định 119/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, cùng Nghị định số 232/2024/NĐ-CP về phát triển thị trường các-bon trong nước. Các văn bản này được đánh giá là nền tảng pháp lý quan trọng, định hình cơ chế vận hành và xác định trách nhiệm của các bên tham gia thị trường.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI: “Lộ trình tiến tới thị trường các-bon tại Việt Nam đang được đẩy nhanh với hành lang pháp lý đang dần hoàn thiện. Bên cạnh những khó khăn ban đầu, thì đây cũng là cơ hội cũng vô cùng to lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Thị trường các-bon không chỉ là nơi chúng ta đóng phí cho khí thải, mà là nơi tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ sạch. Một tín chỉ các-bon được tạo ra là kết quả của sự đổi mới sáng tạo, là minh chứng cho hiệu quả quản trị và là tài sản có giá trị kinh tế”.

Việc tham gia thị trường này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua tiết kiệm năng lượng, nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín trên thị trường quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh.

Các phiên thảo luận tại diễn đàn không chỉ tập trung làm rõ quy định mới mà còn đi sâu vào các vấn đề thực tiễn như đo lường phát thải, lựa chọn giải pháp giảm phát thải và khả năng tham gia cơ chế tín chỉ carbon.

Bên cạnh đó, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước cũng chia sẻ những khó khăn khi tham gia thị trường, qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp hình dung rõ hơn lộ trình thích ứng. Sự góp mặt của các tổ chức quốc tế như Verra, S&P Global cùng các chuyên gia cũng mang đến góc nhìn cập nhật về tiêu chuẩn tín chỉ và kinh nghiệm triển khai trên thế giới.