Hoàn thiện chính sách, nâng năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon

Thứ Sáu, 13:58, 17/04/2026
VOV.VN - Ngày 17/4, đã diễn ra Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon”. Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đẩy nhanh lộ trình giảm phát thải, tập trung tháo gỡ vướng mắc chính sách và nâng cao khả năng thích ứng cho DN trước xu hướng kinh tế xanh.

Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách và nâng cao năng lực doanh nghiệp tham gia thị trường các-bon” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức với sự đồng hành và hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác quốc tế, Bộ Ngoại Giao và Thương mại Úc (DFAT) và Chương trình Aus4Growth. Đơn vị thực hiện chương trình gồm Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Viện Công nghệ và Đổi mới sáng tạo doanh nghiệp - VCCI.

hoan thien chinh sach, nang nang luc doanh nghiep tham gia thi truong cac-bon hinh anh 1
Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI phát biểu tại diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Nhiều chính sách quan trọng đã được ban hành như Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Nghị định 119/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, cùng Nghị định số 232/2024/NĐ-CP về phát triển thị trường các-bon trong nước. Các văn bản này được đánh giá là nền tảng pháp lý quan trọng, định hình cơ chế vận hành và xác định trách nhiệm của các bên tham gia thị trường.

hoan thien chinh sach, nang nang luc doanh nghiep tham gia thi truong cac-bon hinh anh 2

Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI: “Lộ trình tiến tới thị trường các-bon tại Việt Nam đang được đẩy nhanh với hành lang pháp lý đang dần hoàn thiện. Bên cạnh những khó khăn ban đầu, thì đây cũng là cơ hội cũng vô cùng to lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Thị trường các-bon không chỉ là nơi chúng ta đóng phí cho khí thải, mà là nơi tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ sạch. Một tín chỉ các-bon được tạo ra là kết quả của sự đổi mới sáng tạo, là minh chứng cho hiệu quả quản trị và là tài sản có giá trị kinh tế”.

Việc tham gia thị trường này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua tiết kiệm năng lượng, nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín trên thị trường quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh.

hoan thien chinh sach, nang nang luc doanh nghiep tham gia thi truong cac-bon hinh anh 3

Các phiên thảo luận tại diễn đàn không chỉ tập trung làm rõ quy định mới mà còn đi sâu vào các vấn đề thực tiễn như đo lường phát thải, lựa chọn giải pháp giảm phát thải và khả năng tham gia cơ chế tín chỉ carbon.

Bên cạnh đó, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước cũng chia sẻ những khó khăn khi tham gia thị trường, qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp hình dung rõ hơn lộ trình thích ứng. Sự góp mặt của các tổ chức quốc tế như Verra, S&P Global cùng các chuyên gia cũng mang đến góc nhìn cập nhật về tiêu chuẩn tín chỉ và kinh nghiệm triển khai trên thế giới.

Mô hình mới cho sản lượng lúa tăng cao trong khi chi phí giảm rõ rệt.jpg

Thái Nguyên mở hướng đi mới từ tín chỉ các-bon

VOV.VN -Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, giảm phát thải khí nhà kính trở thành yêu cầu cấp bách. Từ kết quả bước đầu trong nông nghiệp và tiềm năng lớn của lâm nghiệp, tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn có cơ sở để tham gia thị trường tín chỉ các-bon, góp phần đưa kinh tế nông - lâm nghiệp phát triển xanh, bền vững

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: chính sách thị trường các-bon Việt Nam doanh nghiệp tham gia thị trường carbon nâng cao năng lực doanh nghiệp carbon phát thải ròng bằng 0 Việt Nam
Honda Việt Nam hướng tới mục tiêu “Trung hòa các-bon vào năm 2050”

VOV.VN - Phấn đấu trở thành “Công ty được xã hội mong đợi” luôn là mục tiêu lâu dài của Honda trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Trong năm 2024, Honda tiếp tục thực hiện các hoạt động doanh nghiệp hướng tới hai mục tiêu: Trung hòa các-bon vào năm 2050 và Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045.

Thu 51,5 triệu USD từ bán tín chỉ carbon: Cơ hội lớn chuyển đổi sản xuất xanh

VOV.VN - Mới đây Việt Nam chính thức thu về 51,5 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng) bán 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng từ Ngân hàng thế giới (WorldBank). Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhận được khoản chi trả này, mở ra cơ hội lớn cho các hoạt động chuyển đổi sản xuất xanh.

Phát triển kinh tế biển xanh: Đổi mới tư duy, kiến tạo động lực mới

VOV.VN - Chiều 12/12/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ban Chiến lược Chính sách Trung ương tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2025 tại Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh.

