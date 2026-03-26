Hoàn thuế TNCN tự động: Doanh nghiệp chậm nộp, người lao động bị “treo” quyền lợi

Thời gian qua, để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế (NNT), cơ quan thuế đã triển khai quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động. Việc triển khai quy trình hoàn thuế TNCN tự động góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch, chính xác và hiệu quả trong quản lý thuế, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của cá nhân, người lao động. Để việc hoàn thuế TNCN tự động cho cá nhân, người lao động được thuận lợi, nhanh chóng thì doanh nghiệp (DN), tổ chức chi trả thu nhập cần nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân, người lao động vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, tổ chức khấu trừ thuế TNCN có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp vào NSNN số thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân, người lao động theo đúng thời hạn quy định. Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ này không chỉ là trách nhiệm pháp lý của DN, tổ chức mà còn có ý nghĩa trực tiếp trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của NNT là cá nhân, người lao động nhất là trong quá trình quyết toán và hoàn thuế TNCN.

Cực Thuế cho biết, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho NNT, cơ quan thuế đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa toàn diện các khâu kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; đồng thời từ năm 2025 đã triển khai quy trình hoàn thuế TNCN tự động. Việc triển khai quy trình hoàn thuế TNCN tự động góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao tính minh bạch, chính xác và hiệu quả trong quản lý thuế, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của NNT.

Qua theo dõi, đối chiếu và kiểm soát dữ liệu trên hệ thống, phần lớn các tổ chức khấu trừ thuế TNCN đã thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp số thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân, người lao động vào NSNN. Tuy nhiên, cơ quan thuế cho biết, hiện vẫn còn một số tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp đối với số thuế TNCN đã khấu trừ của người lao động. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình quyết toán, hoàn thuế của cá nhân, người lao động mà còn làm phát sinh rủi ro pháp lý đối với chính DN, tổ chức trong việc chấp hành pháp luật thuế. Một trong các điều kiện để hồ sơ hoàn thuế TNCN được xử lý tự động là nghĩa vụ nộp thay tiền thuế đã khấu trừ phải được hoàn thành.

Để bảo đảm việc thực thi đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của cá nhân, người lao động, Cục Thuế đề nghị DN, tổ chức khẩn trương thực hiện rà soát đầy đủ tình hình khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN tại đơn vị; khẩn trương nộp vào NSNN toàn bộ số thuế TNCN đã khấu trừ của người lao động nhưng chưa nộp theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp, hỗ trợ người lao động trong quá trình quyết toán thuế, hoàn thuế; kịp thời xử lý hoặc phản hồi các nội dung liên quan đến số thuế đã khấu trừ, đã kê khai, đã nộp, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của cá nhân. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, DN, tổ chức cần liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Trường hợp DN, tổ chức đã khấu trừ thuế của người lao động nhưng chậm nộp, không nộp vào NSNN hoặc không chấp hành yêu cầu của cơ quan thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Khi đó, DN, tổ chức sẽ bị tính tiền chậm nộp, áp dụng các biện pháp cưỡng chế, công khai thông tin DN, tổ chức nợ thuế, áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật của DN.

Đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, cố tình chiếm giữ, sử dụng sai mục đích số tiền thuế đã khấu trừ, hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cơ quan thuế sẽ củng cố hồ sơ và chuyển cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế đề nghị DN, tổ chức nghiêm túc thực hiện và khẩn trương khắc phục để tránh các hậu quả pháp lý không đáng có, đồng thời góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật thuế.