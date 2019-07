Hội An ồ ạt làm homestay “giá bèo“

Trong khi đó, việc cấp phép cho hoạt động kinh doanh này ngày càng dễ dãi, không theo chuẩn mực nên phần lớn homestay thực chất là nhà nghỉ du lịch, mất dần nét văn hóa truyền thống vốn có của địa phương.



Homestay là loại hình dịch vụ lưu trú phổ biến ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Với loại hình này, du khách được ở trong căn nhà của người dân địa phương và sinh hoạt như thành viên trong gia đình. Qua tìm hiểu thực tế tại nhiều cơ sở homstay ở trung tâm thành phố Hội An cho thấy, nhiều homestay bị biến tướng.

Các homestay ở Hội An hiện nay không còn giữ được đúng giá trị thực của loại hình dịch vụ này.

Bà Nguyễn Thị Hà, chủ homestay Quang Xương ở phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ sở của gia đình hoạt động 3 năm nay. Ở đây có 5 phòng nghỉ, nội thất trang trí bắt mắt nhưng tuyệt nhiên không có sân vườn; khu vực bếp ăn cũng rất nhỏ. Bà Hà cho biết thêm, khách chủ yếu tối về ngủ, không có một sinh hoạt cộng đồng nào. Với cách nói của bà Hà thì khách đơn thuần chỉ thuê phòng ở trọ.

“Mình có nhiều loại phòng tùy theo thấp nhất 380.000 đồng/người/một phòng nếu khách điện thoại mình bớt còn 350.000 đồng. Khách tới lần thứ 2 thì có thể bớt cho họ xuống chút nữa. Mình vẫn giữ giá vậy, nhưng nếu họ ở 1 tuần mình mời họ 1 bữa sáng hay một ly nước chè” - bà Hà nói.



Thành phố Hội An chọn phát triển du lịch cộng đồng với mong muốn mọi người dân đều có thể tham gia làm du lịch và là người được hưởng lợi. Hội An có nhiều homestay thành công như: cụm homestay ở An Bàng, Vườn trầu... Thế nhưng, bây giờ những cụm homestay này khó cạnh tranh nổi với những homestay mới ra đời. Các homestay hiện nay hoạt động theo kiểu nhà nghỉ, khách đến homestay biệt lập với dân bản địa, làm mất đi giá trị của loại hình du lịch homestay.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Hội An cho biết, ở Hội An hiện nay xảy ra tình trạng nhiều chủ homestay hạ giá để lôi kéo khách.

“Họ đưa giá rẻ để cố gắng lôi kéo khách về mình. Nhưng với vai trò của một người khách thì chúng ta không nên lựa chọn những cơ sở lưu trú đó. Nếu bây giờ nói Nhà nước phải quản lý điều này thì không được. Bởi vì Luật không quy định buộc chủ cơ sở homestay phải đưa giá đó và phải làm như thế” - ông Lanh cho hay.

Những homestay mới ít có hoạt động trải nghiệm với du khách.

Tính đến tháng 6 năm nay, thành phố Hội An có hơn 300 cơ sở kinh doanh loại hình homestay, với hơn 1.200 phòng.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thừa nhận, làm dịch vụ homestay giải quyết công ăn việc làm cho người dân nhưng sự phát triển ồ ạt như hiện nay họ chủ yếu chỉ quan tâm đến chất lượng phòng ngủ, làm mất nét độc đáo của Hội An. Trước đây, chính quyền thành phố Hội An đã ban hành những quy định, quy chế về tiêu chí xây dựng homstay như: nhà phải có sân vườn, có các thế hệ sinh sống, đạt gia đình văn hóa và phải có trải nghiệm cho du khách như tổ chức nấu ăn, đưa khách đi tham quan làng quê, các di tích văn hóa của địa phương...

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây quy định của Tổng cục Du lịch cũng như quy chế của UBND tỉnh Quảng Nam đối với homestay quá thông thoáng. Việc cho phép xây homestay diện tích chỉ 100 m2 thì không thể có hoạt động giao lưu, trải nghiệm dành cho du khách. Ngoài ra, nhiều gia đình có con lấy chồng là người nước ngoài cũng được làm homestay cho nên số lượng tăng lên đáng kể, dẫn tới những vấn đề cạnh tranh không lành mạnh nhất là tình trạng phá giá.

Trước đây, giá nghỉ ở homestay một đêm có thể vài chục USD nhưng bây giờ có chỉ 5 USD, thậm chí có nơi chỉ 100.000 đồng/một đêm. Ông Nguyễn Văn Sơn cho rằng, với giá tiền thấp như vậy thì chủ cơ sở không thể tổ chức những sinh hoạt cộng đồng cho du khách.

“Tới đây, chúng tôi sẽ kiến nghị với Trung ương, tỉnh phải có quy định cụ thể về tiêu chí ràng buộc đối với loại hình homestay. Để homestay không chỉ đơn thuần là dịch vụ cung cấp phòng ở cho khách mà thật sự là một sản phẩm du lịch. Qua đó, giúp du khách có thể trải nghiệm cùng ăn cùng ở cùng làm, có thể khám phá ra sản phẩm văn hóa của bản địa để từ đó nâng cao chất lượng điểm đến” - ông Sơn nói./.

