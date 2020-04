Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng Chung tay phòng chống Covid-19

Sáng nay (15/4), tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp, hội viên Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng trao 2 máy thở trị giá gần 1 tỷ đồng tặng ngành Y tế thành phố. Ngoài ra, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng góp sức với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ủng hộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng 1.000 bộ kit phát hiện virus SARS-CoV-2, tổng giá trị 500 triệu đồng.

Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng tặng 1000 bộ kít trị giá 500 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, những nghĩa cử đó đã nói lên được tấm lòng, cùng với đội ngũ người lao động của mình và doanh nghiệp của mình dành kinh phí làm công tác xã hội, rất trân trọng.

“Chúng tôi xin ghi nhận và cảm kích những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp mà đội ngũ doanh nhân của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt Hội Doanh nhân trẻ đã dành cho nhân dân, chính quyền thành phố nhất là trong tình hình đại dịch hiện nay”, ông Dũng nói.

Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã triển khai chương trình “Hũ gạo tình thương” ủng hộ đồng bào nghèo. Hiện các doanh nghiệp hội viên đã huy động được gần 90 tấn gạo giúp bà con. 2 máy ATM cũng chuẩn bị lắt đặt tại các quận trung tâm thành phố để hỗ trợ gạo miễn phí cho người nghèo.

Tiếp nhận máy trợ thở do Hội Doanh nhân trẻ tặng.

Ông Hà Đức Hùng, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng cho biết: 2 máy ATM phát gạo dự kiến đặt tại Nhà Văn hóa phường Bình Thuận trên đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

“Trong đại dịch, doanh nhân còn may mắn còn giữ được công ăn việc làm dù nó có giảm, điều đó thấy rằng còn may mắn hơn những hoàn cảnh khác khi mà 1 bữa cơm cũng không có đối với một số hoàn cảnh. Vì vậy chúng tôi thấy rằng mình phải có trách nhiệm. Khi mà các chương trình hỗ trợ khác chưa đến thì Hội doanh nhân phải xung phong. Công tác chuẩn bị máy, nhân sự cũng như chuẩn bị phương thức để làm sao việc phát của mình phải đi đến đúng đối tượng nhưng phải đảm bảo an ninh trật tự và đúng theo quy định của Chính phủ”, ông Hùng chia sẻ./.