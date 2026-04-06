HTX Việt Nam 80 năm đồng hành cùng đất nước, thích ứng kỷ nguyên số

Thứ Hai, 11:36, 06/04/2026
VOV.VN - Ngày 6/4, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã tổ chức hội nghị thông tin về Tháng hành động vì HTX năm 2026. Với chủ đề “HTX Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng đất nước”, sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử và khẳng định vị thế trụ cột của kinh tế tập thể trong giai đoạn phát triển mới.

Sôi động chuỗi sự kiện 80 năm, lan tỏa vai trò kinh tế tập thể

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Tháng hành động vì HTX được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Mục tiêu trọng tâm của năm nay là nâng cao nhận thức về hành trình 80 năm hình thành và phát triển của phong trào HTX gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, sự kiện tạo ra diễn đàn đối thoại, kết nối mạnh mẽ giữa các tổ chức kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, đồng thời phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số sâu rộng. đây cũng là bước đệm quan trọng chào mừng Đại hội Liên minh HTX các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2026-2031).

Ông Đinh Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Các hoạt động diễn ra từ ngày 9-11/4 tại Hà Nội, với chuỗi sự kiện như tọa đàm khoa học về chuyển đổi số, Diễn đàn HTX Quốc gia, hội thảo về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với hợp tác xã và lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Mở đầu là tọa đàm khoa học ngày 9/4, tập trung vào giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hợp tác xã, với sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý và đại diện các HTX.

Điểm nhấn của chương trình là Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia lần thứ ba diễn ra sáng 10/4, quy tụ hơn 300 đại biểu, tập trung vào hoàn thiện chính sách và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị trong kỷ nguyên số. Bên lề diễn đàn, nhiều mô hình tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng được trưng bày, giới thiệu. Chiều cùng ngày, hội thảo khoa học về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với HTX tiếp tục làm rõ giá trị lịch sử và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chương trình, khoảng 50 hợp tác xã tiêu biểu trên cả nước tham gia trưng bày sản phẩm, góp phần quảng bá và kết nối thị trường.

Quang cảnh hội nghị

Đặc biệt, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia hợp tác xã nông nghiệp, kết hợp trao Giải Ngôi sao Hợp tác xã và Giải Mai An Tiêm năm 2026 sẽ diễn ra tối 10/4. Đây là hoạt động tôn vinh 50 hợp tác xã và 50 sản phẩm xuất sắc, ghi nhận những mô hình hiệu quả, đổi mới sáng tạo.

Tiếp nối chuỗi sự kiện, ngày 11/4 sẽ diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch cho vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Song song, 34/34 Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố cũng triển khai nhiều chương trình thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng khắp.

Từ nội lực kinh tế tập thể đến khát vọng vươn tầm thế giới

Theo báo cáo của Liên minh HTX, đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 36.000 hợp tác xã với trên 7,1 triệu thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2,7 triệu lao động. Doanh thu bình quân đạt khoảng 3,2 tỷ đồng/hợp tác xã/năm, lợi nhuận khoảng 255 triệu đồng.

Các hợp tác xã ngày càng phát huy hiệu quả trong tổ chức sản xuất, giúp giảm chi phí từ 8-21% và tăng giá bán sản phẩm từ 10-12% cho thành viên. Khu vực kinh tế tập thể đóng góp trực tiếp khoảng 4,8% GDP và gián tiếp tới 30% GDP thông qua kinh tế hộ.

Thời gian tới, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển mô hình liên kết chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII vào giữa năm 2026.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, bà Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh: "Sản xuất nhỏ lẻ nếu không được tổ chức sẽ khó tạo sức mạnh tổng thể. Khi tham gia HTX, các hộ sản xuất được chuẩn hóa quy trình, gắn với hợp đồng kinh tế rõ ràng, từ đó hình thành chuỗi giá trị ổn định và nâng cao giá trị gia tăng. Cội nguồn của sản xuất là từ người nông dân, nhưng muốn phát triển bền vững thì phải thông qua HTX để tổ chức lại sản xuất”. 

Theo Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, sau 80 năm đồng hành cùng đất nước, khu vực HTX đã có nhiều đóng góp quan trọng. HTX Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của các đối tác quốc tế. song vẫn cần tiếp tục đổi mới để phát triển tương xứng với tiềm năng. Trong thời gian tới, HTX cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác xã sang các lĩnh vực mới như năng lượng... Mục tiêu đặt ra là đến năm 2045, khoảng 20% dân số tham gia hợp tác xã, hình thành các hợp tác xã quy mô lớn, đủ năng lực cạnh tranh và vươn tầm quốc tế.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Hợp tác xã Ninh Bình “bắt sóng” du lịch, nâng tầm sản phẩm
VOV.VN - Gắn sản xuất với chuỗi giá trị và du lịch xanh, các Hợp tác xã (HTX) ở Ninh Bình đang mở rộng không gian tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

Hợp tác xã nâng cao vị thế phụ nữ vùng cao
VOV.VN - Hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý đang tạo nên những thay đổi tích cực, không chỉ về kinh tế mà còn trong việc nâng cao vị thế người phụ nữ, lan tỏa các chính sách bình đẳng giới.

Hợp tác xã liên kết sản xuất mở lối thoát nghèo
VOV.VN - Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiều mô hình hợp tác xã đã trở thành điểm tựa vững chắc, mở ra hướng đi bền vững trong công cuộc giảm nghèo.

