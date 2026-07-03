Hưng Yên trong top 5 địa phương tăng trưởng kinh tế cao

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) và Thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP quý I/2026 của tỉnh Hưng Yên tăng 10,62%, vượt 0,62 điểm phần trăm so với kịch bản điều hành của UBND tỉnh. Sang quý II, tốc độ tăng trưởng tiếp tục cải thiện, ước tăng 10,81%, cao hơn 0,21 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra. Tính chung 6 tháng đầu năm, GRDP của tỉnh tăng 10,72% so với cùng kỳ năm 2025, đưa Hưng Yên đứng thứ 5 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Trong cơ cấu tăng trưởng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 102,71%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 114,26%; khu vực dịch vụ tăng 108,87%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 108,62%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu khi chiếm 53,9% cơ cấu GRDP của tỉnh.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của nền kinh tế khi chiếm 53,9% cơ cấu GRDP của tỉnh Hưng Yên.

Kết quả này cho thấy những nỗ lực của tỉnh Hưng Yên trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc phát triển kinh tế - xã hội nhằm cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo “kịch bản”. Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực, đồng thời phát huy vai trò của công nghiệp và đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện rõ nét.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 2.870 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động không chỉ bổ sung năng lực sản xuất mà còn tạo thêm việc làm, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Đầu tư công tiếp tục được tỉnh xác định là động lực dẫn dắt tăng trưởng. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026; rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt; đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và nhà ở xã hội nhằm tạo dư địa phát triển lâu dài cho nền kinh tế.

Hạ tầng thương mại của Hưng Yên không ngừng được đầu tư hiện đại. Ảnh: Một góc khu đô thị tại Văn Giang (Hưng Yên).

Cùng với công nghiệp và đầu tư công, lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thương mại, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển logistics, thương mại điện tử và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hưng Yên tiếp tục cơ cấu lại ngành theo hướng hiện đại, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn; mở rộng liên kết chuỗi giá trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng.

Với đà tăng trưởng của công nghiệp, đầu tư, thương mại và dịch vụ cùng việc đẩy nhanh triển khai các dự án động lực, Hưng Yên có cơ sở để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11-12% trong năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên, tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều hành theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics và kinh tế biển, trong đó xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng chủ yếu. Phấn đấu có thêm từ 6 đến 8 khu công nghiệp được thành lập; hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 1.000 ha đất và đầu tư xây dựng hạ tầng hơn 500 ha trong năm 2026.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu giá trị sản xuất tăng thêm của các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp đạt 94.560 tỷ đồng trong năm nay.

Dự kiến cuối năm 2026, một số doanh nghiệp lớn sẽ đi vào hoạt động, tạo nguồn doanh thu ổn định và đóng góp lớn cho ngân sách địa phương như: Công ty cổ phần ô tô Gel-O&J sản xuất ô tô; Công ty TNHH quốc tế anh em DZL sản xuất vải; Công ty TNHH Lotes Việt Nam mở rộng sản xuất; Công ty Vina Thái Bình mở rộng sản xuất.

Ngoài ra, tại các xã phía Bắc của tỉnh, hàng chục dự án bất động sản kết hợp dịch vụ đang và sẽ đi vào hoạt động, được kỳ vọng tạo nguồn thu lớn cho địa phương trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong lĩnh vực đầu tư công, Hưng Yên tiếp tục phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, tạo giá trị gia tăng mới từ nguồn vốn đầu tư công ở mức trên 80.000 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh sẽ thường xuyên rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang các dự án có tiến độ tốt; kiên quyết xử lý các dự án kéo dài, sử dụng vốn kém hiệu quả.

Cùng với đó, Hưng Yên tiếp tục hoàn thiện quy hoạch hệ thống giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc, quốc lộ và các tuyến kết nối liên vùng, liên tỉnh nhằm tạo nền tảng hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn tới.