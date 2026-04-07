​Huy động vốn tín dụng quý I đạt thấp, tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất

​Dữ liệu cập nhật theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy, đến ngày 24/3/2026, tổng phương tiện thanh toán tăng 1,04% so với cuối năm 2025, thấp hơn mức tăng 1,89% của cùng thời điểm năm trước. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,15%, so với mức 2,28% cùng kỳ năm trước.

Nếu tín dụng là điểm sáng, thì huy động vốn lại đang trở thành “nút thắt” của toàn hệ thống. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0,44%, thấp hơn mức tăng 1,23% của cùng kỳ năm 2025. Khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vì thế ngày càng nới rộng.

Sự chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động đang buộc các ngân hàng phải đẩy mạnh cuộc đua lãi suất, đặc biệt ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, những tổ chức chịu áp lực thanh khoản lớn hơn. Điều này không chỉ làm gia tăng chi phí vốn mà còn tạo sức ép lan tỏa lên mặt bằng lãi suất cho vay trong nửa đầu năm 2026.

Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TPHCM đưa ra khuyến nghị: “Chính sách tài khóa và tiền tệ phải phối hợp hài hòa, nhịp nhàng với nhau, tìm ra điểm cân bằng tối ưu. Nếu chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất phải thấp, sau khi loại trừ lạm phát thì lãi thực phải dương. Gói tín dụng không nên mang tính đại trà, không nên tập trung vào thị trường mang tính rủi ro như bất động sản mà tập trung vào xuất khẩu, dự án xanh, công nghệ để cạnh tranh với quốc tế”.