​Huy động vốn tín dụng quý I đạt thấp, tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất

Thứ Ba, 14:31, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tính đến gần hết tháng 3/2026, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,15%, cao hơn nhiều so với mức tăng 0,44% của huy động vốn, thể hiện rõ áp lực thanh khoản tại các ngân hàng.

​Dữ liệu cập nhật theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy, đến ngày 24/3/2026, tổng phương tiện thanh toán tăng 1,04% so với cuối năm 2025, thấp hơn mức tăng 1,89% của cùng thời điểm năm trước. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,15%, so với mức 2,28% cùng kỳ năm trước.

Nếu tín dụng là điểm sáng, thì huy động vốn lại đang trở thành “nút thắt” của toàn hệ thống. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0,44%, thấp hơn mức tăng 1,23% của cùng kỳ năm 2025. Khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vì thế ngày càng nới rộng.

huy dong von tin dung quy i dat thap, tao suc ep len mat bang lai suat hinh anh 1

Sự chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động đang buộc các ngân hàng phải đẩy mạnh cuộc đua lãi suất, đặc biệt ở nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ, những tổ chức chịu áp lực thanh khoản lớn hơn. Điều này không chỉ làm gia tăng chi phí vốn mà còn tạo sức ép lan tỏa lên mặt bằng lãi suất cho vay trong nửa đầu năm 2026.

huy dong von tin dung quy i dat thap, tao suc ep len mat bang lai suat hinh anh 2

Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TPHCM đưa ra khuyến nghị: “Chính sách tài khóa và tiền tệ phải phối hợp hài hòa, nhịp nhàng với nhau, tìm ra điểm cân bằng tối ưu. Nếu chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất phải thấp, sau khi loại trừ lạm phát thì lãi thực phải dương. Gói tín dụng không nên mang tính đại trà, không nên tập trung vào thị trường mang tính rủi ro như bất động sản mà tập trung vào xuất khẩu, dự án xanh, công nghệ để cạnh tranh với quốc tế”.

tindunganhminhhoa.jpg

Ngân hàng Nhà nước xây dựng mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% cho năm 2025

VOV.VN - Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn, trên cơ sở mục tiêu của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế và chỉ số GDP, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm 2025 là 16%. Đồng thời, sẽ có điều chỉnh phù hợp với thực tế trong quá trình điều hành.

Bảo Ngọc/VOV1
Tag: thanh khoản ngân hàng mặt bằng lãi suất tín dụng quý I/2026 huy động vốn tổ chức tín dụng chênh lệch tín dụng và huy động
ADB: Tăng trưởng tín dụng 2025 của Việt Nam nhiều khả năng vượt mục tiêu 16%
VOV.VN - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo, tăng trưởng tín dụng của Việt Nam nhiều khả năng sẽ đạt hoặc vượt mục tiêu 16% trong năm 2025.

Các gói tín dụng "khủng" sắp được tung ra để thúc đẩy tăng trưởng
VOV.VN - Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các gói tín dụng lớn để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có gói tín dụng thủy sản 100.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ nhà ở 120.000 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng phải ở mức nào để tăng trưởng kinh tế đến 10% năm nay?
VOV.VN - Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 16% cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%. Nếu tăng trưởng kinh tế đến 10% thì tăng trưởng tín dụng phải ở mức 18-20%.

